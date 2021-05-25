Doğru partner seçimi nasıl olmalı?

Çevrenizde sürekli, ilişkilerinde yüzü gülmeyen, hep aynı sorunlardan şikayet eden kadınlar vardır. Hatta bu kişi siz de olabilirsiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak hayatın bir parçası olmamalı, bu gidişata dur deyip baştan başlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? Elbette partner seçiminizi gözden geçirerek ve bu kişilik özelliği gösteren kişilerden uzak durarak.

FAZLA ELEŞTİRİCİ

Bu tip kişiler hiçbir şeyi beğenmediği gibi sizi de beğenmezler. Hayata bakışları sürekli eleştirmek ve yargılamak üzerine kuruludur. Aşktan gözünüz kör olsa bile bir süre sonra bu huyları sizi rahatsız edecek ve yanından hızla uzaklaşacaksınız. Psikolojiniz bozulmasa bari...

HER ŞEYİ BEN BİLİRİM

Ben ben ben diye söze başlayan, kendini kral sanan kişilerin yanında kraliçe değil sadece köle olursunuz. Bencilliği fazla olan ve kendini yukarılarda gören kişiyi gördüğünüz an kaçın, daha fazla tanımanıza gerek bile yok.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Size göre ve topluma göre kötü alışkanlığı olan kişiler sevgili değil arkadaş bile olmaz. Zamanla düzelir gibi sözlerle kendinizi avutmayın çünkü düzelmek isteyen çoktan düzelirdi. Kimsenin, başkasının sihirli değneğine veya kurtarılmaya ihtiyacı yok değil mi?