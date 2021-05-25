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Doğru partner seçimi nasıl olmalı?

Elif Yaman Elif Yaman
25.05.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kadınlar hep huy olarak birbirine benzeyen kişilere aşık olup günün sonunda üzülür. Bu durumu kaderleriymiş gibi kabullenirler. Oysa bu kabulleniş başlı başına yanlış bir harekettir. Kendinize ve aşık olduğunuz kişiye uzaktan bakın ve bu kısır döngüyü kırın.

Doğru partner seçimi nasıl olmalı?

Çevrenizde sürekli, ilişkilerinde yüzü gülmeyen, hep aynı sorunlardan şikayet eden kadınlar vardır. Hatta bu kişi siz de olabilirsiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak hayatın bir parçası olmamalı, bu gidişata dur deyip baştan başlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? Elbette partner seçiminizi gözden geçirerek ve bu kişilik özelliği gösteren kişilerden uzak durarak.

FAZLA ELEŞTİRİCİ

Bu tip kişiler hiçbir şeyi beğenmediği gibi sizi de beğenmezler. Hayata bakışları sürekli eleştirmek ve yargılamak üzerine kuruludur. Aşktan gözünüz kör olsa bile bir süre sonra bu huyları sizi rahatsız edecek ve yanından hızla uzaklaşacaksınız. Psikolojiniz bozulmasa bari...

HER ŞEYİ BEN BİLİRİM

Ben ben ben diye söze başlayan, kendini kral sanan kişilerin yanında kraliçe değil sadece köle olursunuz. Bencilliği fazla olan ve kendini yukarılarda gören kişiyi gördüğünüz an kaçın, daha fazla tanımanıza gerek bile yok.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Size göre ve topluma göre kötü alışkanlığı olan kişiler sevgili değil arkadaş bile olmaz. Zamanla düzelir gibi sözlerle kendinizi avutmayın çünkü düzelmek isteyen çoktan düzelirdi. Kimsenin, başkasının sihirli değneğine veya kurtarılmaya ihtiyacı yok değil mi?

BİRAZ GÖZÜ DIŞARIDA

İlişkide sadakat beklentiniz yoksa o başka. Ama önceleri hoşunuza giden bu tavırlar bir süre sonra sizi çileden çıkarabilir, kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Evlilik niyetiniz varsa şimdiden söyleyelim, o aşama biraz zor...

ANNE KUZUSU

Her adımını annesinden destek alarak atan kişinin hayatında siz sadece üçüncü şahıs olarak kalırsınız. Kendi ayakları üzerinde duramayan, ailesi ve kendi özgürlüğüyle dengeyi sağlayamayan kişi ile ilişki yürütmeye gerçekten gerek var mı?

SEVDİĞİM İÇİN KISKANIYORUM

En çok söylenilen yalan sevdiğim için kıskanıyorum yalanıdır. Dozunda minik kıskançlıklar ilişkiye hareket getirirken baskıcı tavırlar sizi hayattan soğutabilir. Maço tavırlardan hoşlanıyorsanız siz bilirsiniz ama bir psikolağa mı gitseniz acaba?

KARİYER YAPIP NE YAPACAKSIN?

Bir kadının ekonomik özgürlüğünü engellemeye çalışan erkeklerden derhal uzaklaşın. Kendi kişisel gelişimini tamamlamayan, partnerinin yükselmesine tahammül edemez. Siz en iyisi kendi kanatlarınıza inanın ve asla bir erkeğin maddi egemenliğine muhtaç kalmayın.

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