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Cinsellikte onay kavramı nedir? Cinsellikte onay nasıl alınmalıdır?

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik temelde iki kişinin karşılıklı rıza ve istediğine bağlı olarak gerçekleşen bir eylemdir. Aksi durumlar cinsel saldırı, taciz ve tecavüz olarak ifade edilir. Bu nedenle birliktelik sırasında kullanılan ifadeler çoğu zaman zannedilenden daha büyük anlamlar taşır. Cinsel davranışlar geniş bir yelpazede şekillense de temelde onay kavramı bulunur. Peki cinsellikte onay kavramı nedir? Nasıl alınmalıdır?

Cinsel davranışın başladığı an kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu davranışların mutlaka kişilerin sınırlarını ihlal etmemesi gerekir. Karşı tarafında rahatsız olacağı davranışları sergilemek yerine soru sorarak kabul ettiğinden emin olmak daha güvenli ve huzurlu bir ilişki ortamı yaratır. Onay kavramı, hevesle ve baskı altında olmadan verilen kararları anlatır. Onay halinin her an geri alınabilecek bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekir.

Her temasın öncesinde ve sonrasında partnerinizle iletişim halinde olmanız sağlıklı bir cinsel yaşamın en önemli formülüdür. Cinsel davranışlar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir. Cinselliği ne şekil/lerde yaşarsanız yaşayın; onay kavramı cinselliğinize olumlu ve güçlendirici bir bakış açısı sunacaktır. Cinsellikte onay kavramı ve iletişim aslında temelde “Evet ve hayır” sözcükleri üzerinden anlatılır. Evet, baskı altında kalmadan ve güvende söylendiğinde ancak onay ifadesi geçerli olabilir. Kişinin yöneltilen soru karşısında sessiz kalması ya da tereddüt yaşaması ise hayır demektir.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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