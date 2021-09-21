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Evde saçınızı boyamadan önce bunlara dikkat edin

21.09.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar saçlarında değişiklikler yapmaya bayılır. Yeni renkler yeni kesimler derken kuaför masrafları dağ gibi büyür. Masraf yapmadan saç rengini değiştirmek isteyenler için evde saç boyamak avantaj sağlıyor. Peki saçınızı boyarken nelere dikkat etmelisiniz?

Evde saçınızı boyamadan önce bunlara dikkat edin

Saç renginizi tamamen değiştirmek evde riskli olabilir ancak dip boyanın yapılması veya saçınızı tek renge boyamak sizin için çok kolay olacaktır. Önerilerimize dikkat ederek ışıl ışıl saçlara kavuşacaksınız.

  • Saç boyası almadan önce saçınızın uzunluk durumuna göre seçim yapmanız gerektiğini unutmayın. Kısa saçlar için 1 kutu, orta uzunluktaki saçlar için 2 kutu boya yeterli olacaktır.
  • Bazı boyalar sizde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, bu nedenle boyayı uygulamadan en az 3 saat önce boyayı teninize değdirerek alerji durumunuzu gözlemleyebilirsiniz.
  • Boyayı karıştırdığınız kabın cam veya plastik olmasına özen gösterin, kesinlikle metal bir kap veya karıştırıcı kullanmayın. Boya metal ile reaksiyon oluşturarak alerjiye sebebiyet verebilir veya reaksiyon boyanın rengini değiştirebilir.
  • Boyanın daha çok etki etmesi için tüpten çıkarma işleminin ve karıştırma işleminin hızlıca yapılması gerekir, hazırlanan boya kapta ne kadar çok beklerse etkisi o kadar azalır.
  • Boyayı saçınıza uygulamadan önce; alın, kulak, ense gibi boyanın damlayabileceği yerlere krem veya vazelin uygulayın. Böylece teninize temas eden boya hızlıca temizlenebilecektir.

saç boyası

  • Boya uygulanacak saçın yeni yıkanmış olmaması ve ıslak olmaması gerekmektedir. Boyanın daha kalıcı olması için saçın 2 gün yıkanmamış olması gerekmektedir.
  • Saçlarınızda beyazlar var ise öncelikle o bölgelerin boyanması, sonrasında saçın genelinin boyanması gerekir.
  • Saçınızı boyarken ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz, ön bölgeler için ise diş fırçasından destek alarak kolaylık sağlayabilirsiniz.
  • Boyanın saçta kalma süresi çok önemlidir. Kutunun üzerinde yazan sürenin dikkate alınması gerekir.
  • Boya sonrasında saçı soğuk su ile yıkayarak boyanın saçta daha uzun süre kalması sağlanabilir.

saç bakımı

  • Saçınızı boyadıktan sonra saç maskeleri veya bakımları yapabilirsiniz. Ancak bunun için boyama işleminin üzerinden 48 saat geçmesine özen gösterin.
  • Sarı renk boyalar saçlarda turuncu görüntüler oluşturabilir. Bu görüntüyü yok etmek için boyalı saçlar için üretilen şampuanlardan destek alabilirsiniz.
  • Saçı sık sık boyamak saç derisine ve saç teline zarar verir, 2 hafta arayla boyama işlemi yapabilir, renk açma işlemini ise işinde uzman bir kuaföre yaptırmanızı tavsiye ederiz.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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