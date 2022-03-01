Doğru yöntemleri kullanarak makyaj malzemelerinin yüz çizgilerinize dolmasına bir son verin!

Dışarı çıkmadan önce makyaj yapıp aynaya baktıktan sonra karşılaştığınız kötü cilt... Makyajdan sonra karşılaşılan en can sıkıcı olaylardan diyebiliriz. Makyajınızın ince çizgilere dolup kötü görünmesini engellemek için bilmeniz gereken tüm ipuçlarını sizler için derledik. Haydi, kusursuz makyaj için yapmanız gerekenlere göz atalım.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Makyaj yapmaya başlamadan önce nemlendirici uygulamak oldukça önemli. Ten makyajının ince çizgilere dolmadan ciltle bütünleşmesi için yüzünüzü ve göz çevrenizi nemlendirin. Nemlendirici seçerken mevsim şartlarını göz ardı etmeyin. Yaz aylarında daha hafif, kış aylarında daha yoğun nemlendiriciler tercih edebilirsiniz.

MAKYAJ BAZI KULLANIN

Makyaj bazı, cildi makyaja hazırlayan bir ürün. Cildinize uyguladığınız ürünün kalıcılığını artırırken ciltte daha pürüzsüz durmasını sağlar. Örneğin gözenek ve ince çizgi gibi problemleriniz varsa silikon içerikli bazlar kullanabilirsiniz. Bu tür bazlar, silikon yapılarıyla ince çizgileri ve gözenekleri doldurup kullanacağınız ürünün bu bölgelere dolmasını engeller.

KAT KAT FONDÖTEN UYGULAMAYIN

Fondöteni cildinize yoğun katlar halinde uygulamak ciltteki kusurları kapatmak yerine çizgilere dolarak kalın katman görüntüsüne yol açar. Bunu önlemek için ürünü cildinize ince bir şekilde uygulayıp kapatmak istediğiniz bölgelere kapatıcı uygulayın.

SABİTLEMEK İÇİN PUDRA KULLANIN

Makyajın kalıcılığını artırmak ve çizgilere dolmasını önlemek için makyajınızı yaptıktan sonra pudra uygulamalısınız. Pudra kullanımında dikkat etmeniz gereken şey ise yoğun pigmentli ve kalın yapılı pudralar yerine transparan ürünler tercih etmek. Yoğun pigmentli ürünler, cildinizdeki çizgileri belirginleştirir.

CİLDİNİZE UYGUN ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Cilt tipinize uygun bir ürün kullanmamak ince çizgilere dolma ihtimalini artırır. Kuru, normal, karma ve yağlı cilt tiplerine uygun ürünleri tercih edin. Böylece ürün, cildinizle tam olarak bütünleşip kötü görünüm yaratmayacak. Ayrıca bazı ürünlerin içinde cilde yumuşaklık hissi veren kimyasallar kullanılıyor. Bunlar her cilt tipine uyum sağlamadığı için ürünü satın almadan önce eşantiyon isteyip cildinizde deneyebilirsiniz.



