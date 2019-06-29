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"Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali'ne 100 kulüpten sporcular katıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı.

Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen motokros gösterisi ve Arsuz Nehri'nde kano yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Ayrıca tüplü dalış yapan vatandaşlar, Doğu Akdeniz'in su altı zenginliklerini de keşfetme fırsatı buldu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 100 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi.

Arsuz'un "Doğu Akdeniz'in incisi ve medeniyetler şehri" olduğunu belirten Sarı, "Arsuz'un bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için bu festivali 3 yıldır düzenliyoruz. Burada bulunan 12 branştaki sporlar bütün yıl Arsuz'da eğitim veriyorlar. Arsuz ilçemiz doğa yürüyüşü için birbirinden güzel parkurlar, yamaç paraşütü sahaları, dalış okulları, bisikletçilerin, fotoğrafçıların ve motorcuların uğrak yeri." diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de ilçenin önemli bir turistik merkez olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki dönemde de gittikçe daha kapsamlı etkinliklerle ilçemizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
arsuz festival hatay

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