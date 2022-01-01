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Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu! Ağrı'da yüzler dondu, Bitlis'te dışarıya adım atılamıyor

01.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 27 derece ile Ağrı olurken sokağa çıkan vatandaşların yüzleri buz tuttu. Yine soğukla mücadele eden Bitlis'te de termometreler eksi 15 dereceyi gördü. Tatvan'da vatandaşlar zorunlu haller dışında dışarıya çıkmazken, araçların üzeri battaniyelerle kapatıldı.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 27 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu.

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Ev ve iş yerlerinin camlarının dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmasının yanı sıra, dışarıya çıkan vatandaşların da yüzleri buz tuttu.

BİTLİS'TE ZORUNLU HALLLER DIŞINDA DIŞARIYA ÇIKILMIYOR

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesiyle hayat adeta dondu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı ilçenin Rahva mevkiinde araçlar, ağaçlar, yollar, evler ve camlar tamamen buz tuttu. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar zorunlu haller dışında dışarıya çıkmıyor.

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Etkili olan soğuk hava ve buna bağlı donmalara karşı bazı vatandaşlar araçlarının korumaya almak için üzerini battaniyelerle kapattı. Bu şekilde bir nebze olsun araçlarını dondurucu soğuklardan korumaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, eksi 15 dereceleri gören kentte zor günler yaşadıklarını ifade ettiler.

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Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentteki hava sıcaklığının önümüzdeki birkaç hafta daha özellikle gece saatlerinde eksi 15 ile 20 dereceyi göreceği belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ağrı Bitlis
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