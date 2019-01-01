Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 904 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 904 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 362 mezra ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 200 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediye ve kara yolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.