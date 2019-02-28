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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 08:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 3 ilde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kars'ta önceki başlayıp dün gün boyunca aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Erzurum ve Kars'ta önceki başlayıp dün gün boyunca aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Doğu Anadolu'da kar yağışı

Erzurum'da karla kaplanan yollarda sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerin trafiğe kapanmaması için iş makineleri ile çalışma yapıyor.
Karayolları ekipleri de kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

ARDAHAN

ARDAHAN
Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.
Yolların karla kaplanması ve buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars kar yağışı

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