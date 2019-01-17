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Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının 3-5 derece azalması beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Van ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığı Van'da 2, Muş'ta 1, Hakkari'de 0 ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Bitlis Hakkari hava durumu muş Van

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