Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sırbistan'a ulaştı

BELGRAD (AA) - Almanya'dan yola çıkan 14. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi (Europa-Orient) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

Türkiye'nin tanıtılması amacıyla düzenlenen ralliye dünyanın birçok yerinden amatör ve profesyonel ralli tutkunları katılıyor.

Kafileyi kabul eden Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sona erecek rallinin, KKTC'nin de Avrupa ve dünyada tanıtımı açısından faydalı olacağını belirterek, "KKTC'nin tanıtılması milli bir dava. Ekonomik açıdan güçlendiği takdirde KKTC'nin bilinirliğinin etkisini artıracağını düşünüyorum." dedi.

Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin de bu yılki ralliye 10 farklı ülkeden 38 takımın katıldığını belirterek, 85'e yakın araba ve 300'e yakın yarışmacı bulunduğunu aktardı.

Rallinin cumartesi günü Almanya'dan başladığını anımsatan Serin, "Sırbistan'dan sonra Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye devam edeceğiz. Oradan da Gürcistan, İran ve tekrar Türkiye. Ralli, KKTC'de son bulacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ralli teması da aynı ismi taşıyor. Ralliye katılan araçlar, üzerinde "Göbeklitepe" logosu ile seyahat ediyor.

