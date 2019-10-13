Doğu Karadeniz'de aromatik bitkilerle ilgili çalışma yapıldı

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Gül denilince nasıl ki akla Isparta geliyorsa önümüzdeki yıllarda da alıç denilince akla Artvin, dağ kekiği denilince Rize, Trabzon denilince ligarba ve Samsun denilince salep gelecek. Bu şekilde çalışmalarımız var." dedi.

Aydın ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan komisyon üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesindeki bilgilendirme toplantısına katıldı.

Komisyonun TBMM'nin 27. döneminde kurulduğunu belirten Aydın, "Komisyonumuzda 6 AK Parti, 3 CHP, 1 İYİ Parti, MHP ve HDP'li vekiller bulunuyor. Komisyondaki vekiller doktor, eczacı, orman ve gıda mühendisleri ile hukukçudan oluşmaktadır. Çalışmalarımıza 8 Mayıs'ta başlamıştık. Yoğun şekilde toplantılarımıza devam ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden olduğunu ifade eden Aydın, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği bulunduğunu, Doğu Karadeniz'in de en zengin yerler arasında yer aldığını aktardı.

Aydın, 10 milletvekili ve 14 uzmanla Trabzon'a geldiklerini kaydederek, "Çamburnu'nda sarıçam ormanlarıyla ilgili Milli Parklar ile Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldık. Daha sonra Rize'ye ve Batum'a geçerek dünyanın en önemli tabiat parkında incelemelerde bulunduk. 100 yıllık tarihi olan botanik parkı gezdik." dedi.