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Doğu Karadeniz'de aromatik bitkilerle ilgili çalışma yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın: - "Gül denilince nasıl ki akla Isparta geliyorsa önümüzdeki yıllarda da alıç denilince akla Artvin, dağ kekiği denilince Rize, Trabzon denilince ligarba ve Samsun denilince salep gelecek. Bu şekilde çalışmalarımız var"

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Gül denilince nasıl ki akla Isparta geliyorsa önümüzdeki yıllarda da alıç denilince akla Artvin, dağ kekiği denilince Rize, Trabzon denilince ligarba ve Samsun denilince salep gelecek. Bu şekilde çalışmalarımız var." dedi.

Aydın ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan komisyon üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesindeki bilgilendirme toplantısına katıldı.

Komisyonun TBMM'nin 27. döneminde kurulduğunu belirten Aydın, "Komisyonumuzda 6 AK Parti, 3 CHP, 1 İYİ Parti, MHP ve HDP'li vekiller bulunuyor. Komisyondaki vekiller doktor, eczacı, orman ve gıda mühendisleri ile hukukçudan oluşmaktadır. Çalışmalarımıza 8 Mayıs'ta başlamıştık. Yoğun şekilde toplantılarımıza devam ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin bitki çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden olduğunu ifade eden Aydın, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği bulunduğunu, Doğu Karadeniz'in de en zengin yerler arasında yer aldığını aktardı.

Aydın, 10 milletvekili ve 14 uzmanla Trabzon'a geldiklerini kaydederek, "Çamburnu'nda sarıçam ormanlarıyla ilgili Milli Parklar ile Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldık. Daha sonra Rize'ye ve Batum'a geçerek dünyanın en önemli tabiat parkında incelemelerde bulunduk. 100 yıllık tarihi olan botanik parkı gezdik." dedi.

Doğu Karadeniz programları kapsamında Artvin'e giderek incelemeler yaptıklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Alıç meyvesiyle ilgili DOKAP ve vakıfların desteğiyle bir fabrika kurulmuş. Gül denilince nasıl ki akla Isparta geliyorsa önümüzdeki yıllarda da alıç denilince akla Artvin, dağ kekiği denilince Rize, Trabzon denilince ligarba ve Samsun denilince salep gelecek. Bu şekilde çalışmalarımız var. Bu sektör özellikle bu bölgede çok önemli. Dünyada şu andaki hacme baktığımızda 115 milyar dolar civarında bir hacmi var. Bunun 150 milyar dolara doğru gittiği görülüyor. 2050 yılında da 500 milyar dolardan bahsediliyor çünkü insanlar sentetik ilaçlardan kaçıp bitkisel ilaçlara fizyoterapi ve sağlık turizmine doğru kaymaya başladı."

- "Potansiyel var"

Aydın, sektörün 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hacmi olacağını aktararak, şunları söyledi:

"Bunun için bir altyapı var. Çalışmalar var fakat bir dağınıklık vardı. Onun için bu komisyon kuruldu. Bu komisyon sayesinde dağınıklık ortadan kalkacak. Belki ilerde bir üst kurul kurulması gibi bir durum olacak. Potansiyel var. Bitki çeşitlilik, endemik türler ve müteşebbis insanların fazla olması nedeniyle üniversitelerimiz şu anda bu konuda çalışmalarına başladılar. İlerde bu iş bizim sağlık sektörüne, gıda takviyesine ve hammadde olarak sattığımız kekik, defne türlerini ilaç haline getirip parfümeri sanayinde canlandırabiliriz. Ülkemiz için büyük katkı olacak."

Öte yandan komisyona, Doğu Karadeniz bölgesindeki bitkilerle ilgili slayt eşliğinde sunum yapılarak bilgi verildi.

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