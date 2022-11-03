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  4. Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı

Doğu Karadeniz'den 10 ayda yapılan ihracat 1 milyar doları aştı

03.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 130 milyon 562 bin 425 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 10 ayında Trabzon'dan 817 milyon 706 bin 853, Rize'den 206 milyon 629 bin 778, Gümüşhane'den 57 milyon 388 bin 754 ve Artvin'den 48 milyon 837 bin 39 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, geçen senenin aynı dönemine göre Trabzon'un ihracatında yüzde 12 düşüş, Rize'nin ihracatında yüzde 25, Gümüşhane ve Artvin'in dış satımında yüzde 6 artış olduğunu bildirdi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 405 milyon 190 bin 268 dolarla fındığın geldiğini belirten Kalyoncu, "172 milyon 527 bin 310 dolarla yaş meyve sebze ikinci, 167 milyon 846 bin 601 dolarla madencilik ürünleri üçüncü, 162 milyon 674 bin 911 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri dördüncü ve 35 milyon 405 bin 794 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi beşinci sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Kalyoncu, söz konusu dönemde 135 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ürün satılan ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 41, Rusya Federasyonu'na ihracatta da yüzde 15 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İrlanda, Slovenya, Gine ve Zambiya başta olmak üzere 13 ülkeye daha dış satım yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle birçok işletmenin üretim kısıntısına gitmesinin ihracatı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Birçok firmanın üretim kapasitesini düşürmesi nedeniyle alımları ertelemesinin, bu ülkelere ihracatımızı önümüzdeki aylarda da önemli oranda azaltacağını öngörmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıların, yeni pazarlara açılabilmeleri için yeni enstrümanlarla desteklenmeleri gerektiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bunun için özellikle finansmana ulaşımda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, Eximbank'ın orta vadeli döviz kredilerine erişimin kolaylaştırılması ve ihracatçının daha önce ödeyip ihracattan sonra devletten alacağı olan katma değer vergisi iadelerinde yaşanmakta olan gecikme sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Enerji ve nakliye maliyetlerinde ihracatçımıza destek sağlanması ihracat artışımıza çok önemli katkı sağlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon İhracat doğu karadeniz

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