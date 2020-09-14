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Doğu Perinçek: FETÖ, 5 milyon dolar teklif etti, sonrasında Erol Mütercimler aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'nün bir fotoğraf karesi için 5 milyon dolar teklif ettiğini ve kendisinin reddettiğini ileri sürdü. Perinçek, "Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. Bende 5 milyon dolar değil 5 milyar dahi verseniz kabul etmem dedim” ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: FETÖ, 5 milyon dolar teklif etti, sonrasında Erol Mütercimler aradı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perinçek, Güney Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime değinerek, Türkiye’nin karşısında olan devletin Amerika olduğunu ifade etti.

Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine gönderen devletin de Amerika olduğunu paylaşan Perinçek, “Amerika Türkiye ile ilgili gizli planlarını bu yıl hiç çekinmeden açıkladı. Onların açıkladığı gizli planlara göre, Türkiye’de milliyetçilik yükseliyor. Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olduğunu ifade ediyorlar. Tayyip Erdoğan’ı devirmek için CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partileri toplayıp devirme planları yapıyorlar. İşte Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri bu gizli planlar stratejisinde değerlendirmek yerinde olur. Yunanistan’ın arkasında Fransa’dan önce Amerika var. Yılladır Doğu Akdeniz’de Amerika, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs askeri tatbikatlar yapıyorlar. Tatbikatların isimlerini Tevrat’tan alarak “intikam tatbikatları” olarak nitelendiriyorlar. Bu Türkiye karşıtı düşmanı blokun tepesinde Amerika var. Yunanistan Türkiye için hiçbir şekilde bir tehlike oluşturamaz. Buna güçleri yetmez. Fransa’da bizimle mücadele edemez. Amerika ve İsrail’in donanmaları da bunlara eklendi. Türkiye öz gücüne güveniyor. Kararlı ve öz güvenli duruyor. Türkiye’nin de kendi cephesini güçlendirmesi lazım. Amerika’ya karşı olan ülkeler bizim için bir ittifak ortağı olabilir. Yakın zaman içerisinde Suriye ile birlikte olarak PKK terör örgütünü bitiririz” açıklamalarında bulundu.

"FETÖ, FOTOĞRAF KARESİ İÇİN MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ"

Perinçek, 1996 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen’in görüşme karşılığında yaptığı 5 milyon dolarlık teklif hakkında ise, “1996 yılıydı. O zaman Latif beyin başında bulunduğu Yazarlar Vakfı gibi bir kuruluş vardı. Beyoğlu’nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. 5’inci katta kendilerini kabul ettim. 13 kişi olarak geldiler. Başlarında Latif bey vardı. Sohbetler ettikten sonra bana, Fethullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup, kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye’de barışa hizmet edeceğini belirttiler. Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Fethullah Gülen’in bizim terör örgütü olarak gördüğümüzün bir yapının yıllardır başında olduğunu belirtim.

"EROL MÜTERCİMLER ARADI"

Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. 5 milyon Türk Lirası değil 5 milyon dolar teklif ettiler. Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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