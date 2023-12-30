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Doğu Perinçek’in Suudi Arabistan’daki krizi ile ilgili sözleri Ümit Özdağ’ı çok kızdırdı: ‘Sus astık sus!’

30.12.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan skandal olay sonrası siyasi isimlerden tepki gecikmedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Suudi Arabistan'da Filistin dayanışması yapılmalıydı' yönündeki paylaşımına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok sert tepki geldi. Özdağ, Perinçek'e, "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek’in Suudi Arabistan’daki krizi ile ilgili sözleri Ümit Özdağ’ı çok kızdırdı: ‘Sus astık sus!’

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü. Ülke genelinde büyük tepkiyle karşılanan olay sonrası siyasi isimlerden de tepkiler gecikmemişti.

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Yaşanan olaylara tepkisiz kalmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına da tepki gösterdi.

DOĞU PERİNÇEK'TEN FİLİSTİN DAYANIŞMASI MESAJI

Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.

O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."

ÖZDAĞ'DAN PERİNÇEK'E SERT ÇIKIŞ

Özdağ, Perinçek'in mide bulandırma konusunda özel bir eğitim aldığını ifade ettiği paylaşımında, "Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz." dedi.


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