Doğu Perinçek’in Suudi Arabistan’daki krizi ile ilgili sözleri Ümit Özdağ’ı çok kızdırdı: ‘Sus astık sus!’

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü. Ülke genelinde büyük tepkiyle karşılanan olay sonrası siyasi isimlerden de tepkiler gecikmemişti.

Yaşanan olaylara tepkisiz kalmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına da tepki gösterdi.

DOĞU PERİNÇEK'TEN FİLİSTİN DAYANIŞMASI MESAJI

Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.

O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."

Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.



O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 29, 2023

ÖZDAĞ'DAN PERİNÇEK'E SERT ÇIKIŞ

Özdağ, Perinçek'in mide bulandırma konusunda özel bir eğitim aldığını ifade ettiği paylaşımında, "Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz." dedi.

Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz. @zaferpartisi… https://t.co/xuNEoRI9vk — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 30, 2023







