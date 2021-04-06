HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Timor’daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu

Doğu Timor’daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu

06.04.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya ve Doğu Timor’da devam eden sel ve heyelanlarda onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.Doğu Timor’da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya ve Doğu Timor’da devam eden sel ve heyelanlarda onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.
Doğu Timor’da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ülkede en az 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtilmişti. Ülkedeki sellerden hayvanlar da etkilenirken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu. Büyükbaş hayvanların sel sularına kapıldığı anlar ise bölge halkı tarafından kayıt altına alındı.

Endonezya’da 70 can kaybı
Endonezya’da etkili olan Seroja Kasırgası’nın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği, en az 70 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan bildiri açıklaması: O gece sabaha kadar uyumadık

Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumadık

Aydın'da habere giden muhabir intihara kalkışan babayı kurtardı

Ölümden habere giden muhabir kurtardı! Son anda yetişti

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Erzurum'da flaş yüz yüze eğitim kararı

Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Duyar duymaz kaçarak uzaklaştı! Polis her yerde onu arıyor

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Kurban bayramı bu yıl ne zaman? 2021 yılı Kurban bayramı tarihi belli oldu

Kurban Bayramı 2021

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.