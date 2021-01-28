Doğu Türkistanlı kadını kürsüye çıkaran Meral Akşener'in gözleri doldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ara vererek, Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye davet etti.

Kürsüye çıkan Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'in konuşmasında Çin'de ailesinin ve kendisinin yaşadığı baskıyı ve zulmü anlattı.

Nursiman konuşmasında, "Kardeşlerimiz toplama kampında. Benim Türkiye'de bulunmam ailemin başına gelen zulmün nedeni. 4 senedir annemin bile sesini duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin nerede olduğunu bilmiyorum. Uygur gençleri köle olarak çalıştırılıyor, çocuklar anne ve babalarından koparılarak toplama kamplarda Çinli olarak yetiştiriliyorlar. Gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa, ben nasıl inanırım ki insan haklarının olduğuna. Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna. Bu zulme hep birlikte bir dur dememizi istiyorum" dedi.

AKŞENER'İN GÖZLERİ DOLDU

Genç kızın açıklamalarını dinleyen Akşener'in gözlerinin dolduğu görüldü.



