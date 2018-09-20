Doğu'da ilk defa yaşlı güreş festivali yapılacak

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Gürpınar Belediyesi, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk yağlı güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak.
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yaptığı açıklamada, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali"nin 4-5 Ekim'de düzenleneceğini belirtti.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ne üye 50'den fazla şehrin ilk defa Doğu'daki bir şehirde bir araya geleceğini aktaran Doğramacı, etkinlikle birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını ata sporu üzerinden güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Güreşlerin düzenleneceği Gürpınar su kaynağının 2800 yıllık tarihi Şamran kanalının da çıkış noktası olduğunu, proje ile hem suyun hem doğanın hem de birlik beraberlik ve kardeşliğin korunmasının amaçlandığını anlatan Doğramacı, şöyle devam etti:
"Milli ve manevi gücümüzün göstergesi kadim sporumuz yağlı güreşle birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlü kılmak, en batısından en doğusuna bir gönül köprüsü kurmak için bu yıl ilk defa 4-5 Ekim tarihlerinde böyle bir festival düzenliyoruz. Bölgede böyle bir etkinliğin düzenleniyor olması, güven, istikrar ve en önemlisi kardeşliğimizin bir tezahürü niteliğindedir."
Edirne'den Van'a birlik ve beraberlik köprüsü kurulduğunu dile getiren Doğramacı, "Bu etkinliğe, ülkemizin farklı coğrafyalarından gelecek misafirlerimizin yanı sıra Van ve çevresindeki tüm vatandaşlarımızın da katılımını bekliyoruz. Misafirlerimize güzel bir festival yaşatmak için hazırlıklarımız hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.
Festivalde yağlı güreşlerin yanı sıra kökbörü ve okçuluk gösterileri, ilçenin önemli bir değeri olan Norduz koyunu için güzellik yarışması da düzenlenecek.
İlçede 4 Ekim'de kortej yürüyüşü ile başlayacak festival, akşam Mustafa Ceceli konseriyle devam edecek. Festival, 5 Ekim'de final müsabakalarının ardından sona erecek.
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