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  4. Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.06.2024 20:28
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Kadıköy’de ambulansın önünü motosikletle kesen şahıslar tutuklandı. Hakimlikte savunma yapan şahıslardan birinin ifadesi ortaya çıktı. İfade veren M.T, "Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve bize hastayı gösterdiler. Arkasında hasta nakil aracı yazıyordu, belediye ambulansıymış. Aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım." diye konuştu.

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakimlikte savunma yapan M.T, ambulans şoförünün siren çalıp diğer araçları solladığını belirterek, "Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim, sonrasında toparladım. Yanından geçerken 'Belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattın, bizi neredeyse öldürüyordun' dedim. 'Gel bak içeride hasta var mı' diye birden çok kez söylendi. Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve bize hastayı gösterdiler. Arkasında hasta nakil aracı yazıyordu, belediye ambulansıymış. Aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım." diye konuştu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı mahkemece "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ali Yerlikaya ambulans hasta
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