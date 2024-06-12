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  4. Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

12.06.2024 21:23
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı' açıklamaları gündem oldu. “Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bahçeli, AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği ve temennisi olduğunu söyledi. AK Partili Çelik'ten de "Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" açıklaması geldi. Siyaset gündemini hareketlendiren mesajların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'ndan da 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla bir açıklama geldi.

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, dün ikinci kez bir araya gelmişti. Bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar gündem oldu.

"SAMİMİ DİLEĞİ VE TEMENNİSİDİR"

Bahçeli "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." açıklamasını yaptı.

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AK PARTİ'DEN NET MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı açıklama yaparak "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KÖROĞLU: "BAĞLILIĞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da sosyal medya hesabından net bir mesaj verdi.

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Köroğlu, Ahmet Selim Köroğlu "Yeni dönem ülke liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın siyasi ve toplumsal taşıyıcılığında, milli devlet iradesine sahip çıkarak “Türkiye Yüzyılını” kararlılıkla ve emin adımlarla hayata geçirecek adımları atmaktır." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı
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