HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi hastanelik olmuştu! Burdur’daki diyaliz olayında 2 mühendis tutuklandı

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi hastanelik olmuştu! Burdur’daki diyaliz olayında 2 mühendis tutuklandı

12.06.2024 20:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs'ta tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 3 kişinin öldüğü olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişilerin raporu doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 mühendis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi hastanelik olmuştu! Burdur’daki diyaliz olayında 2 mühendis tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.
220978_BURDUR-DEVLET-HASTANESINDE-DIYALIZ-SONR

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i ise Denizli'de tedavi altına alınmıştı. Antalya'da entübe halde olan hastalardan Mustafa Demir(70), Saniye Aksöz(88) ve Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetmişti.

adkjkladsfsd
Hastaneye gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişilerin raporu sonrasında ihmali olduğu değerlendirilen Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C. ve hastane yapımında ve proje aşamasında görevli taşıyıcı şirket makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından gözaltına alındı.
220439_BURDUR-DEVLET-HASTANESINDE-DIYALIZ-SONR

2 MÜHENDİS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA-20240612-34854871-34854870-BURDURDA_DIYALIZDEN_SONRA_3_KISININ_OLMESINE_ILISKIN_SORUSTURMADA_2_MUHENDIS_TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden hastane personelleri İ.S. ve M.C. savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan hastane yapımında ve proje aşamasında görevli olan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. “Taksirle Ölüme sebebiyet verme” ve “Taksirle yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

AA-20240612-34854871-34854870-BURDURDA_DIYALIZDEN_SONRA_3_KISININ_OLMESINE_ILISKIN_SORUSTURMADA_2_MUHENDIS_TUTUKLANDI

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktıHasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuveyt'e taziye mesajı!Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuveyt'e taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldi
Anahtar Kelimeler:
Burdur diyaliz
En Çok Okunan Haberler
Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' mesajı: 'Kararlılıkla yoluna devam etmektedir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' mesajı: 'Kararlılıkla yoluna devam etmektedir'

AK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdi

AK Parti ve CHP arasında ittifak mesajı! Bahçeli gündeme getirdi

Mama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadı

Mama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.