HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalyan Parlamentosu karıştı! Yumruklar havada uçuştu

İtalyan Parlamentosu karıştı! Yumruklar havada uçuştu

13.06.2024 06:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

İtalyan Parlamentosu karıştı! Yumruklar havada uçuştu

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

GDFGDFH

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE MECLİSTEN ÇIKARILDI

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

HGFK

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadıLise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı
Elazığ’da dehşet saçtı! Anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle...Elazığ’da dehşet saçtı! Anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle...
Otomobile kurşun yağdırdılar! Yaralılar varOtomobile kurşun yağdırdılar! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İtalya kavga
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Önce Bahçeli sonra Ömer Çelik! Cumhur İttifakı açısından kritik gün! Külliyeden de net mesaj geldi

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar tutuklandı! İfadeleri ortaya çıktı

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda yeni gelişme

3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı! Bir ili sarsan olayda yeni gelişme

Engelli kız annesi ve anneannesini kilitleyip, alıkoyup darp etti! Ters kelepçe ambulansa bindirildi

Engelli kız annesi ve anneannesini kilitleyip, alıkoyup darp etti! Ters kelepçe ambulansa bindirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.