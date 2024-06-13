İtalyan Parlamentosu karıştı! Yumruklar havada uçuştu

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE MECLİSTEN ÇIKARILDI

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





