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  4. Doğum günü partisinde skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Doğum günü partisinde skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

05.06.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane’de bir kafeteryada düzenlenen doğum günü kutlamasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Kafeteryadaki 20 kişilik grup içerisindeki yabancı uyruklu bir şahıs, 100 Türk lirası yakıp eğlendi. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı. İşte detaylar...

Doğum günü partisinde skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal olay, önceki gün 22.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

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POLİSİN YAKALADIĞI ŞAHISLARA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.’yi gözaltına aldı.

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Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun” maddelerinden adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Kağıthane

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