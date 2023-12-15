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Doğum gününde toprağa verildi! Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2023 16:09 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Mecliste kürsüde konuşma yaparken fenalaşıp dün yaşamını yitiren Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum gününde toprağa verildi! Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlandı

15 Aralık doğumlu olan Bitmez, doğum gününde Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da mezarının bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuştuğu sırada rahatsızlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Bitmez, dün hayatını kaybetmişti.

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15 Aralık 1969 doğumlu Hasan Bitmez için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde polis ekipleri cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Avluda öğle namazı öncesinde yoğun kalabalık oluştu. Hasan Bitmez'in babası Salih Bitmez, Hasan Bitmez’in eşi ve akrabaları taziyeleri cami avlusunda kabul etti.

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Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ve siyasi partilerin İl ve ilçe başkanları ile çok sayıda Saadet Partili ve Bitmez’in sevenleri katıldı.

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Cenaze namazının öncesinde saflarda oluşan yoğunluktan dolayı kalabalığa uyarılar yapıldı. Kalabalıkta zaman zaman izdiham yaşandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir konuşma yaptı. 

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"CENAB-I HAK MAKAMINI ALÂ EYLESİN"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hasan bey kardeşimizle uzun yıllar çalıştım. Onun ihlasına, gayretine şahadet ederim. Cenab-ı Hak makamını ala eylesin. Böyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Hakikaten bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti. Beklemediğimiz bir anda bu hadise meydana geldi. Hasan Bey kardeşimiz gibi bu davaya hizmet eden insanların sayısı pek de fazla değildir ama ben özellikle bütün kardeşlerimizin, Hasan Bey kardeşimizin yolundan gitmesini, onu örnek almasını, hayatlarını aslında bu davaya böylece hasretmelerini temenni ederim." dedi.

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Temel Karamollaoğlu’nun konuşması sonrasında Bitmez’in cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bitmez'ın tabutuna Türk bayrağı ile Filistin bayrağı örtüldü. Hasan Bitmez’in cenazesi defnedilmek üzere merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın da mezarının bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı’na götürüldü.

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(DHA)

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