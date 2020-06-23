Doğum kontrol hapı kullanırken yapılan hatalar

Günümüzde kadın olmak, adeta Wonder Woman olmak demek. Neden mi? Gerek ev işleri, gerek bakım ve güzellik, gerek iş hayatı göz önünde bulundurulduğunda bir de çocuk doğurmak ve yetiştirmek gerçekten de cesaret istiyor. Erkeklerin dediği kadar karmaşık varlıklarız vesselam. Çocuk istemiyoruz diye aşktan da vazgeçecek değiliz elbet. O halde bu probleme bir de çözüm bulmak gerek; korunmak.

Korunmanın elbette birçok yolu var. Bunların en kolayı ve yaygın olanı doğum kontrol hapı kullanmak. Düzenli kullanılan her ilacın kullanımında sıkça yapılan hatalar var. Bu durum doğum kontrol hapı için de geçerli. Peki ama bu hatalar neler? Ya da nasıl telafi edilir?

Doğum Kontrol Hapı Kullanırken Yapılmaması Gerekenler

1. Gereğinden fazla içmek

Doğum kontrol hapı kullanırken yapılan hataların başında hapı fazla içmek gelir. Peki doğum kontrol hapını fazla içince ne olur? Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı damar içi pıhtılaşmaya sebep olabilir. Hap kullanımı kesildiğinde bir süre adet görmeme problemi yaşanabilir. Üreme sisteminde kalıcı hasara veya kısırlığa sebep olmaz ama rahim ağzı kanserine veya iyi huylu karaciğer kanserine sebep olabilir. Bu sebeple düzenli olarak doktor kontrolünden geçilmelidir. Uzun süre kullanılıp bırakıldığında ikiz gebelik şansı artar.