Doğum kontrol hapı kullanırken yapılan hatalar

Günümüzde kadın olmak, adeta Wonder Woman olmak demek. Neden mi? Gerek ev işleri, gerek bakım ve güzellik, gerek iş hayatı göz önünde bulundurulduğunda bir de çocuk doğurmak ve yetiştirmek gerçekten de cesaret istiyor. Erkeklerin dediği kadar karmaşık varlıklarız vesselam. Çocuk istemiyoruz diye aşktan da vazgeçecek değiliz elbet. O halde bu probleme bir de çözüm bulmak gerek; korunmak.
Korunmanın elbette birçok yolu var. Bunların en kolayı ve yaygın olanı doğum kontrol hapı kullanmak. Düzenli kullanılan her ilacın kullanımında sıkça yapılan hatalar var. Bu durum doğum kontrol hapı için de geçerli. Peki ama bu hatalar neler? Ya da nasıl telafi edilir?
Doğum kontrol hapı kullanırken yapılan hataların başında hapı fazla içmek gelir. Peki doğum kontrol hapını fazla içince ne olur? Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı damar içi pıhtılaşmaya sebep olabilir. Hap kullanımı kesildiğinde bir süre adet görmeme problemi yaşanabilir. Üreme sisteminde kalıcı hasara veya kısırlığa sebep olmaz ama rahim ağzı kanserine veya iyi huylu karaciğer kanserine sebep olabilir. Bu sebeple düzenli olarak doktor kontrolünden geçilmelidir. Uzun süre kullanılıp bırakıldığında ikiz gebelik şansı artar.
Doğum kontrol haplarınızdan birini kaybedebilirsiniz. Fakat bu durumda kalanları kullanmanız doğru değildir. Doğum kontrol hapının birini kaybettim diyorsanız elinizdeki paketi atıp 1 hafta ara verdikten sonra yeni pakete başlamanız ve düzenli kullanmanız gerekir.
Doğum kontrol hapı düzenli kullanılmalıdır. Doğum kontrol haplarının her gün aynı saatte alınması yerinde olur. Elbette bu zamanın dakikası dakikasına aynı olmasına gerek yok. Ancak bir gün öğlen, bir gün akşam alınması uygun değildir. Eğer doğum kontrol hapı aynı saatte alınmazsa etkili olmaz.
Her türlü hapta olduğu gibi doğum kontrol hapında da aşırı doz tehlikelidir. Doğum kontrol hapı doz aşımı, bulantı, kusma ve hafif vajinal kanama gibi sorunlara yol açabilir. Fazla doz hap aldığınızda bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanızda fayda var.
Adet dönemi dışında ilaca başlanmışsa, ilk ay ilaç korunma sağlamaz. Ancak kullanımı bırakmamalısınız. Normal kullanıma adet döneminden sonra devam etmelisiniz.
Yalnızca 1 hap almayı unuttuysanız ve bunun üzerinden sadece bir gün geçmişse, unuttuğunuz hapı aklınıza gelir gelmez almalısınız. Ve o gün almanız gereken hapları da her zaman aldığınız saatlerde alarak kullanıma devam etmelisiniz.
Herkesin bünyesi farklıdır. Henüz farkında olmadığınız bir sağlık sorununuz olabilir ya da mevcut sağlık problemlerimizle birlikte kullandığınız ilaçların doğum kontrol haplarıyla birlikte kullanılması uygun olmayabilir. Bu da daha ciddi sağlık problemleri yaşamanıza sebep olabilir. Bu nedenle doğum kontrol hapı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
Doğum kontrol ilaçları gebelikten korunmak için olsa da yine de gebe kalma gibi bir risk söz konusudur. Eğer hamileliğin ilk dönemlerinde gebeliğin farkına varmayıp bu ilacı kullandıysanız telaşlanmayın. Ancak durumun farkına vardığınız an ilacı bırakmanız gerektiğini unutmayın. Çünkü gebeliğin ilerleyen aylarında ilaca devam etmek bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir.
Doğum kontrol hapı kanın pıhtılaşmasına neden olur. Bu sebeple damar tıkanıklığı sorunu yaşarken doğum kontrol ilacı kullanmanız felç geçirmenize sebep olabilir. Damar tıkanıklığının dışında doğum kontrol hapını meme kanser, karaciğer hastalıkları gibi sağlık problemleri yaşarken kullanmak da son derece tehlikelidir. Ayrıca 35 yaşını geçmiş ve sigara, alkol gibi alışkanlıkları olan kadınlara da tavsiye edilmez.
Bazı ilaçlar 21, bazıları 28 tabletten oluşur. 28 tabletten oluşan ilaçlarda sıraya dikkat edilmelidir. Çünkü son 7 ilaç korunma sağlamaz. Sadece demir eksikliğinizi karşılamak içindir.
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