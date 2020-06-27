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Doğum sancılarına dayanamadı, otoparkta doğum yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde doğum yapmak için eşiyle birlikte kliniğe giden kadın, sancılara daha fazla dayanamayınca otoparkta doğum yaptı.

ABD'nin Florida eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde doğum yapmak üzere eşi Joseph Anderson birlikte kliniğe giden Susan Anderson isimli kadın, artan şiddetli sancılara dayanamayınca kliniğin otoparkında ayakta doğum yaptı. ABD medyasına konuşan çiçeği burnunda anne Susan Anderson, 'Araçla kliniğe giderken eşime döndüm ve daha fazla dayanamayacağımı söyledim. Otoparkta yürürken de binaya yetişebileceğimi düşünmüyordum' ifadelerini kullandı.

KLİNİKTEN YARDIMA KOŞTULAR

Güvenlik kamerasınca kaydedilen sıra dışı doğum anında, klinikteki uzmanlardan birinin Susan Anderson'a direktif verdiği ve yardımcı olduğu görüldü. O sırada eşi Joseph Anderson'ın da ayakta duran eşinin elinden tutarak destek olduğu kameralara yansıdı. Doğum gerçekleştikten sonra bebeğini kucağına alan anne Susan Anderson, eşi ve klinik uzmanıyla birlikte binaya giriş yaptı.

POLİS DE OLAY YERİNDEYDİ

Doğum anında iki polis memurunun bir problem olduğunu düşünerek Susan, Joseph ve klinik uzmanına yaklaştığı görülürken; klinik uzmanının polislere, 'O iyi. Ben ebeyim. Şu anda doğum yapıyor' dedi. Klinik uzmanını uyarısını dikkate alan polis memurları olayı uzaktan izledi. (DHA)

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