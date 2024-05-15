Doğum sonrası ortaya çıkıyor! Uzman isim tek tek açıkladı 'Uzun vadeli etkiler...'

Dünya genelinde her yıl en az 40 milyon kadının doğumdan kaynaklanan uzun vadeli sağlık sorunları yaşadığını belirten ve doğum sonrası vücut değişikliklerinin sebeplerini, bunların hangi problemlere yol açabileceğini açıklayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Korkut Arslan, “Dünya genelindeki pek çok anne, doğum yaptıktan sonra beden ve ruh sağlığındaki değişikliklerle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya dair gerçekleştirilen yeni araştırmalardan derlediği bilgilere göre, her yıl en az 40 milyon kadın, doğumdan kaynaklanan uzun vadeli bir sağlık sorunu yaşıyor. Bunların ilk sıralarında bel ağrısı, perine ağrısı, idrar kaçırma gibi problemler gelirken, neredeyse 10 kadından 1'i de doğumdan sonra depresyona giriyor” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Korkut Arslan, “Doğum, bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu özel ve unutulmaz an, bir yandan hayata can getirirken, diğer yandan da kadınların bedenlerinde önemli değişikliklere neden olabiliyor. Özellikle genital bölgede gerçekleşen bu değişiklikler, birçok kadında endişe ve kaygıya yol açabiliyor. Çünkü, doğum sırasında kadın vücudu fiziksel olarak en zorlu görevlerden birini yerine getiriyor ve bu süreçte bir dizi adaptasyon gerçekleşiyor” dedi.

“TÜM BU ADAPTASYONLAR, DOĞUMUN BİR PARÇASI OLARAK KABUL EDİLMELİ”

Gebelik sırasında ilk olarak hormonal değişiklikler meydana geldiğini, östrojen ve progesteron seviyelerinin arttığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Korkut Arslan, “Hormonlar, doğumu kolaylaştırmak amacıyla rahim ve genital bölge dokularının esnekliğini artırıyor. Ayrıca, bebeğin doğum kanalından geçebilmesi için vajina, pelvis kasları ve bağ dokusu genişliyor. Bu fiziksel genişleme, özellikle zor doğumlarda veya iri bebeklerin doğumunda daha belirgin hale gelebiliyor. Bu adaptasyonlar, doğumun bir parçası olarak kabul edilse de bazen kalıcı değişikliklere veya kadın sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabiliyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Doğum sonrası karşılaşılan diğer fiziksel deformasyonlar arasında karın bölgesinde sarkmalar, göğüslerde değişimler ve ciltte çatlaklar yer alıyor. Bunlar, kadınların vücut imajı üzerinde negatif etkilere sebep olurken, psikolojik rahatsızlıkları da tetikleyebiliyor.”

“BU PROBLEMLER, CERRAHİ MÜDAHALELERLE ORTADAN KALDIRILABİLİR”

Estetik kaygılara neden olan genital bölgedeki rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Korkut Arslan, “Labioplasti gibi cerrahi müdahaleler, genital estetik işlemleri ve renk düzeltme yöntemleri, bu tür kaygıları gidermede etkili olabiliyor. Öte yandan, vajinal genişleme için radyo frekans yöntemi de önerilebiliyor” diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





