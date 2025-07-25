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Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil...

Tüp bebek tedavisinde başarıyı belirleyen birçok faktör bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, tedavi sürecinin bireyselleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve yaşam tarzı gibi unsurlar başarı oranlarını doğrudan etkiliyor” dedi. Doç. Dr. Fırat, ayrıca erkeğe bağlı faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil...

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, “Tedavinin başarısı kişiye özel planlamayla başlar. Kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve yaşam tarzı en önemli unsurlar arasında” dedi.

Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil... 1

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANINI ETKİLEYEN TEMEL ETKENLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Fırat, tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını doğrudan etkileyen temel etkenleri açıkladı. Doç. Dr. Fırat, kadın yaşı, yumurtalık rezervi ve erkeğe bağlı etkenlerin tedavi sürecini doğrudan şekillendirdiğini belirterek, her çifte özel, bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımının önemini vurguladı.

Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil... 2

KADIN YAŞI EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Tüp bebekte yaş faktörünün büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Fırat, “37 yaş altındaki kadınlarda başarı oranı yüzde 55-60 iken, 40-43 yaş grubunda bu oran yüzde 15’e kadar düşüyor. Ancak embriyolara preimplantasyon genetik tanı yapılması durumunda, 40’lı yaşlardaki bir kadında da genç yaşlardakiyle aynı başarı oranlarına ulaşmak mümkün” dedi. Tüplerin tıkalı olması, hidrosalpenks, şiddetli endometriozisve rahim içi yapışıklıkların da başarıyı olumsuz etkileyen durumlar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fırat, özellikle endometriozisin yumurtalık rezervini düşürdüğüne dikkat çekti.

Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil... 3

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Tedavi sürecinde çiftlerin yaşam alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Fırat, “Sigara ve alkol kullanımı hem sperm hem yumurta kalitesini düşürüyor. Hastalarımıza Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Düzenli egzersiz ve ideal kiloda olmak da başarıyı artırıyor” dedi. Tüp bebek tedavisinde geçmiş denemeler, infertilite süresi ve kliniğin deneyimi gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Fırat, çiftlerin bu tedaviyi mutlaka uzman ve tecrübeli merkezlerde yaptırması gerektiğini söyledi.

Doğum uzmanından tüp bebekte başarı için ipuçları: Tüp bebekte başarı tesadüf değil... 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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tüp bebek Ebe(kadın doğum) ikiz bebek gebelik
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