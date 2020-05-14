Doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte 160 km yürüdü

Kimliği açıklanmayan kadın, eşi ve dört çocuğu ile birlikte yürüyerek yolculuk yapmaktaydı. Yolculuğun bir noktasında doğuran kadın bir kız bebek dünyaya getirdi. Birkaç gün sonra Hindistan’ın Madhya Pradesh adlı eyaletindeki kontrol noktasında görevliler tarafından durduruldu. Anneyi durduran göreli Kabita Kanesh, annenin doğumdan sonra birkaç saat dinlendiğini, ulaşım için parası olmayan aileye kimsenin yardım eli uzatmadını söyledi. Kanesh, bebeğin kontrol noktasına varmadan önce 5 Mayıs’ta dünyaya geldiğini belirtti.

ANNENİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Aile, ülkedeki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle para kazanabilecek durumda olmadığı için ve yaşayacak yerleri olmadığı için Nashik şehrini terk etmiş. CNN’e konuşan Kanesh, annenin karantinaya alındığını ve tıbbi tedavisine başlandığını söyledi.

İNSANLAR KÖYLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle binlerce göçmen işçi, Hindistan şehirlerini terk ederek köylerine dönmeye çalışıyor. Toplu taşımaların yaygın olarak durmasından dolayı insanlar bu dönüş yolculuklarını yaya olarak gerçekleştirmek zorunda.

John Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre Hindistan’da kayda geçmiş koronavirüs vaka sayısı 78 binin üzerinde ve üç bine yakın ölü var.



