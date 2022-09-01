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Doğurganlığı artırır, idrar yolu enfeksiyonlarını önler... Vakit kaybetmeden başlayın

01.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların en çok şikâyet ettiği sağlık sorunlarının başında idrar yolu ve vajinal enfeksiyonlar yer alır. Bunlarla birlikte doğurganlık ve hormonal bozukluklar da sıklıkla şikâyet edilen sağlık sorunlarındandır. Probiyotikler, sindirim sisteminizin sağlığını destekleyen canlı bakterilerdir. Sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir hormon sistemi ile bağlantılıdır. Giderek daha fazla araştırma, sindirim sisteminizdeki bakterilerin dengesi veya dengesizliği arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Doğurganlığı artırır, idrar yolu enfeksiyonlarını önler... Vakit kaybetmeden başlayın

Probiyotikler, tonlarca sağlık yararı ile bağlantılıdır. Probiyotikler, çeşitli sağlık avantajlarıyla bağlantılıdır ve bağırsak bakterilerinin sağlıklı bir dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bunlar, zayıflama, gastrointestinal sağlık, bağışıklık sistemi işlevi ve daha fazlası için avantajlar içerir. Hepsi önemlidir ve uyum içinde olduklarında sağlığımızı büyük ölçüde geliştirirler. Bunun için her kadının beslenme rutinine mutlaka bol bol probiyotik takviyesi yapması tavsiye edilir. İşte probiyotiklerin sağlayacağı sağlık faydaları...

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VAJİNAL ENFEKSİYONLARI TEDAVİ EDEBİLİR

Probiyotikler, vajinal mikrobiyomu dengede tutarak vajinal mantar enfeksiyonlarını, ürogenital enfeksiyonları ve bakteriyel vajinozu önleyebilir. Araştırmalar, günlük probiyotiklerin vajinal florayı da olumlu yönde iyileştirebileceğini gösteriyor.

ÖSTROJEN BASKINLIĞINI ÖNLEYEBİLİR

Astroblemeniz, vücudun dolaşımdaki östrojenini metabolize edebilen ve modüle edebilen bağırsakta bulunan bir bakteri topluluğudur ve bu da östrojen baskınlığını etkiler. Probiyotik ile sağlıklı bir bağırsağı korumak, astrobleminizin uyum içinde kalmasına yardımcı olacaktır.

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İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINI ÖNLER

Probiyotikler, idrar yolu enfeksiyonları yaşama sıklığınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ortaya çıktıklarında, bu mikroorganizmalar genellikle İdrar yolu enfeksiyonlarına eşlik eden pek de eğlenceli olmayan semptomların bastırılmasına yardımcı olabilir.

DOĞURGANLIĞI ARTIRABİLİR

Gebe kalmaya çalışmak zor olabilir, ancak araştırmalar, belirli probiyotik suşlarının iyi bir oranına sahip olmanın şansınızı artırabileceğini gösteriyor.


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probiyotik
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