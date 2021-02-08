Doğurganlığı doğal yoldan artırmak için hızlı ipuçları! Karaciğer ve ay çekirdeği yemek...

Kısırlığın nedenlerinden bir tanesi, fazla kilolu ve düşük ağırlıklı olmaktır. Çok düşük ağırlıklı bireylerde E vitamini alımı, yumurtalık fonksiyonlarını düzenleyen hormonların oluşumu için yetersiz kalmaktadır. Yeterli miktarda E vitamini tüketildiğinde bu ihtiyaç duyulan cinsiyet hormonları daha düzenli salgılanacak ve kısırlık tedavi edilecektir. Kişinin doğru ağırlığa ulaşması, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi gerekir. Besin çeşitliliği büyük önem taşır. Zeytinyağı, balık, sebze ve bakliyatlar önemlidir. Düzenli kuruyemiş tüketimi kısırlığın tedavisinin bir parçasıdır. Deniz ürünleri unutulmamalıdır. Balık ve deniz ürünleri olmadan kısırlık tedavisi düşünülemez. Fazla kilolu bireylerde doğru bir ağırlığa inerken kullanılan karbonhidrat kaynakları önemlidir. Pirinç, patates, beyaz un, hamur işleri, şeker, çikolata gibi ürünlerden uzak durmaya bunların yerine esmer ekmek, bulgur pilavı, az tatlı meyveleri tercih etmeye çalışın. Kendi metabolizmanıza göre beslenme uzmanı eşliğinde beslenmeyi planladığınızda 3 - 5 ay aralığında tedavisi gerçekleşebilmektedir.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN YİYECEKLER YİYİN Folat ve çinko gibi antioksidanlar, hem erkekler hem de kadınlar için doğurganlığı artırabilir. Hem sperm hem de yumurta hücrelerine zarar verebilecek vücudunuzdaki serbest radikalleri etkisiz hale getirirler. 2012 yılında genç, yetişkin erkekler üzerinde yapılan bir araştırma, günde 75 gram antioksidan bakımından zengin ceviz yemenin sperm kalitesini artırdığını buldu. 232 kadından oluşan bir araştırma, daha yüksek folat alımının daha yüksek implantasyon oranları, klinik gebelik ve canlı doğum ile ilişkili olduğunu gösterdi. TRANS YAĞLARDAN KAÇININ Her gün sağlıklı yağlar yemek, doğurganlığı ve genel sağlığı artırmak için önemlidir. Bununla birlikte, trans yağlar, insülin duyarlılığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle artmış yumurtlama kısırlığı riski ile ilişkilidir. Trans yağlar genellikle hidrojene bitkisel yağlarda bulunur ve genellikle bazı margarinlerde, kızartılmış yiyeceklerde, işlenmiş ürünlerde ve fırınlanmış ürünlerde bulunur. DAHA AZ RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETİN Önemli olan sadece karbonhidrat miktarı değil, aynı zamanda türü de önemlidir. Rafine karbonhidratlar özellikle sorunlu olabilir. Rafine karbonhidratlar arasında şekerli yiyecekler ve içecekler ile beyaz makarna, ekmek ve pirinç gibi işlenmiş tahıllar bulunur.

Bu karbonhidratlar çok çabuk emilerek kan şekerinde ve insülin seviyelerinde ani artışlara neden olur. Rafine karbonhidratların ayrıca yüksek glisemik indeksi vardır. Glisemik indeks size karbonhidrat açısından yoğun bir gıdanın kan şekerinizi önemli ölçüde yükseltip yükseltmeyeceğini gösterir. İnsülin kimyasal olarak yumurtalık hormonlarına benzer. Bu hormonlar yumurtalarımızın olgunlaşmasına yardımcı olur. Tutarlı yüksek insülin, vücudun ihtiyacı olmadığını düşündüğü için daha az üreme hormonu üretmesine neden olabilir. Bu, yumurta olgunlaşmasının ve yumurtlamanın olmamasına katkıda bulunabilir. DAHA FAZLA LİF TÜKETİN Lif, vücudunuzun fazla hormonlardan kurtulmasına yardımcı olur ve kan şekerini dengede tutar. Bazı lif türleri, bağırsaklarda bağlanarak fazla östrojeni gidermeye yardımcı olabilir. Fazla östrojen daha sonra atık ürün olarak vücuttan uzaklaştırılır. Yüksek lifli yiyeceklerin bazı örnekleri tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve fasulyedir. Kadınlar için önerilen günlük lif alımı günde 25 gram ve erkekler için 31 gramdır. Daha fazla yemeniz gerekip gerekmediğini görmek için mevcut lif alımınızı doktorunuza danışın.

AY ÇEKİRDEĞİ DOĞURGANLIĞI ARTIRIR Kavrulmuş, tuzsuz ayçiçeği çekirdeği çekirdekleri, bazı insanlarda sperm sayısını ve sperm hareketliliğini artırdığı gösterilen temel bir besin olan E vitamini açısından zengindir. Ek olarak, ayçekirdeği hem erkek hem de kadın doğurganlığı için önemli olan folat ve selenyum doludur. Ay çekirdeği aynı zamanda iyi bir omega-6 yağ asitleri kaynağıdır. TURUNÇGİL TÜKETİN Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller C vitamini için en iyi kaynaklardan bazılarıdır. Greyfurt ve portakallar, bazı hayvan araştırmalarının yumurta ve sperm sağlığını iyileştirme potansiyeli ile ilişkilendirdiği poliamin putresini içerir. Ancak greyfurt suyu bazı ilaçlarla çok tehlikeli şekillerde etkileşime girebilir. Eğer ilaç kullanıyorsanız tüketirken mutlaka doktorunuza danışmalısınız. KARACİĞER Karaciğer, özellikle de inek karaciğeri, gezegendeki en besleyici gıdalardan biridir. Diyetin başka yerlerinde elde edilmesi zor olan A vitamini de dahil olmak üzere yağda çözünen vitaminlerle yüklüdür. Karaciğer, doğal A vitamininin nihai kaynağı olmasının yanı sıra, düşük ve maternal anemiyi önlemeye yardımcı olan yüksek düzeyde emilebilir demir ve kırmızı kan hücrelerinin ve DNA'nın düzgün oluşumu için gerekli olan B12 vitamini ile yüklenir. Karaciğer ayrıca zengin bir kolin, omega-3 yağ asitleri ve folat kaynağıdır.

FASULYE VE MERCİMEK Fasulye ve mercimek, her ikisi de sağlıklı bir hormonal denge sağlamak için çok önemli olan mükemmel bir lif ve folat kaynağıdır. Mercimek ayrıca spermin yumurtayı döllemesine yardımcı olabilecek yüksek düzeyde poliamin spermidin içerir. Mercimek ve fasulye de protein bakımından yüksektir ve bu da daha sağlıklı yumurtlamayı desteklemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, yenen kalorilerin yüzde 5'inin hayvansal protein yerine bitkisel proteinlerden geldiğinde, anovulasyona bağlı kısırlık riskinin yüzde 50'nin üzerinde azaldığını göstermektedir. AKTİF OLUN Egzersizin sağlığınız için doğurganlığın artması dahil birçok faydası vardır. Orta dereceli fiziksel aktiviteyi artırmak, kadınlar ve erkekler için, özellikle obezitesi olanlar için doğurganlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İşin püf noktası, ölçülü olmanın anahtar olmasıdır. Aşırı yüksek yoğunluklu egzersiz, bazı kadınlarda doğurganlığın azalmasına neden olabilir. Aşırı egzersiz vücuttaki enerji dengesini değiştirebilir ve üreme sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Aktivitenizi artırmayı planlıyorsanız, kademeli olarak ekleyin ve mutlaka bu konuda doktorunuzdan yardım alın.