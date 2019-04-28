"Doha 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinlikleri başladı

"Doha 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinlikleri Katar'ın başkenti Doha'da "Ümmetin Gücü Gençler" temasıyla başladı.

Katar Kültür ve Spor Bakanlığının, İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF) iş birliği ve Katar Kültür ve Miras Etkinlikleri Merkezinin denetimiyle düzenlediği etkinliğin açılış töreni Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşti.

Bazı bakanlar, Müslüman ülkelerin Doha'daki büyükelçileri ile gençlik heyetlerinin temsilcilerinin katıldığı törende ICYF Başkanı Taha Ayhan da yer aldı.

Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Doha'nın İslam dünyası gençlerinin başkenti seçilmesinin, gençler arasındaki bilgi ve birikimlerin paylaşılması için altın bir fırsat olduğunu söyledi.

ICYF Başkanı, İslam coğrafyasının karşılaştığı zorluklara rağmen gençlerin iyimserlik ve derinliği olan eleştirel bir düşünceye sahip olması gerektiğini ifade etti.

Katar Başbakanı Abdullah'ın, İslam Dünyası Gençlik Başkenti anahtarlarını sembolik şekilde gençlere teslim ettiği törende kısa bir tiyatro gösterisi sunuldu.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği İslam Dünyası Gençlik Başkenti unvanı, mart ayında sembolik anahtar teslimiyle 2019 yılı için Katar'ın başkenti Doha'ya devredilmişti.

