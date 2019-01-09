HABER

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 21:29 | Son Güncelleme

İzmir'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

GENÇ KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

(AA)

PARTNEROnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüşOnu böyle görmediniz! Bakın hangi ünlüymüş
Silivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandıSilivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı
Kars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber olduKars'ta köyde havale geçiren Emirhan için ekipler seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir doktor serbest bırakıldı

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Ünlü şarkıcı hakkında şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Ünlü şarkıcı hakkında şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.