Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen E.B.Ç'nin bilgisayarı ve cep telefonu da incelemeye alındı.

Emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, olayın Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında, kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır."

GENÇ KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

(AA)

