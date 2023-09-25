HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktordan çıkıp eczaneye gelmişti... Bir anda yere yığıldı! 27 yaşındaki öğretmenin kahreden ölümü

Doktordan çıkıp eczaneye gelmişti... Bir anda yere yığıldı! 27 yaşındaki öğretmenin kahreden ölümü

25.09.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Ahmet Kotan, ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kotan, hemen hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

ÖNCE DOKTORA SONRA ECZANEYE GİTTİ

Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

1

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YASA BOĞULDU

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de
müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

3

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır’da toprağa verilecektir" dedi.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı! "Türkiye gündemi olarak tartışılmalı" TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı! "Türkiye gündemi olarak tartışılmalı"
Fransa'dan flaş Nijer kararı! Fransa'dan flaş Nijer kararı!
Erdoğan kalabalık heyetle böyle karşılandıErdoğan kalabalık heyetle böyle karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Hakkari

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.