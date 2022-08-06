Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Kronik ağrısı olan herkes, vücutta bu ağrıları tetikleyen bazı durumlar olduğunu bilir ve ağrı çekmemek için dikkatli davranmaya çalışır. Çok ani hareket etmek, yanlış şeyi yemek veya ani sıcaklık değişikliği bunlardan sadece bazıları. Ancak doktorlar, Kanadalı bir kadının her orgazm olduğunda ayağında 'keskin', ani bir acıyla nasıl mahvolduğunu bulmak için çok uğraştı.

HER ORGAZM OLDUĞUNDA AYAĞI AĞRIYOR

Bir insanın hissedebileceği en zevkli hislerden biri olması gereken süre boyunca, 34 yaşındaki oyuncu, 20 saniye boyunca sürekli acı çekmek zorunda kaldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen ve oyuncu olduğu belirtilen kadın ve kocasının cinsel hayatı her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Evliliklerini strese sokan nedene beş ay boyunca katlanmak zorunda kaldılar. Kadın her orgazm olduğunda leğen kemiğinden bacağına doğru akan ve doruğa ulaştığında harekete geçen sıkıştırılmış bir sinir olduğu bulundu.

Vancouver'lı kadın, çeşitli egzersizlerle üç ay içinde tuhaf rahatsızlığını iyileştirebilen bir fizyoterapiste yönlendirildi. Yaşadıkları yüzünden psikolojik olarak zarar gören çift, evliliklerini yeniden canlandırmak için seks terapistine başladı.



