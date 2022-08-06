HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

06.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki Kanadalı kadının derdine doktorlar çare olamadı. Kanadalı kadın her orgazm olduğunda ayağı ağrımaya başlıyordu. Kadının ağrıları her geçen gün daha da dayanılmaz olmaya başladı. Doktorlar ilk başta kadının hastalığını tespit edemedi. Sonrasında ise ilginç olayın nedenini buldular. Doktorlar, kadının cinsel ilişki sırasında acıya neden olan sıkışmış bir siniri olduğunu keşfetti. Ağrısını dindirmek için fizyoterapi ve cinsel danışmanlık verildi.

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Kronik ağrısı olan herkes, vücutta bu ağrıları tetikleyen bazı durumlar olduğunu bilir ve ağrı çekmemek için dikkatli davranmaya çalışır. Çok ani hareket etmek, yanlış şeyi yemek veya ani sıcaklık değişikliği bunlardan sadece bazıları. Ancak doktorlar, Kanadalı bir kadının her orgazm olduğunda ayağında 'keskin', ani bir acıyla nasıl mahvolduğunu bulmak için çok uğraştı.

HER ORGAZM OLDUĞUNDA AYAĞI AĞRIYOR

Bir insanın hissedebileceği en zevkli hislerden biri olması gereken süre boyunca, 34 yaşındaki oyuncu, 20 saniye boyunca sürekli acı çekmek zorunda kaldı.

iStock-618061808

İsminin gizli kalmasını isteyen ve oyuncu olduğu belirtilen kadın ve kocasının cinsel hayatı her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Evliliklerini strese sokan nedene beş ay boyunca katlanmak zorunda kaldılar. Kadın her orgazm olduğunda leğen kemiğinden bacağına doğru akan ve doruğa ulaştığında harekete geçen sıkıştırılmış bir sinir olduğu bulundu.

Coşkulu seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştüCoşkulu seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Vancouver'lı kadın, çeşitli egzersizlerle üç ay içinde tuhaf rahatsızlığını iyileştirebilen bir fizyoterapiste yönlendirildi. Yaşadıkları yüzünden psikolojik olarak zarar gören çift, evliliklerini yeniden canlandırmak için seks terapistine başladı.

Az kalsın son orgazmı oluyordu! Bıçak gibi saplandı: Tıp dünyası şaşkınAz kalsın son orgazmı oluyordu! Bıçak gibi saplandı: Tıp dünyası şaşkın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!
4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...
KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’
Anahtar Kelimeler:
seks Ağrı Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Galatasaray'dan yılın bombası! Cristiano Ronaldo...

Gazze Şeridi'ne saldırmışlardı! İsrail ordusu alarm düzeyine geçti... Tel Aviv kentinde sirenler çalıyor

Gazze Şeridi'ne saldırmışlardı! İsrail ordusu alarm düzeyine geçti... Tel Aviv kentinde sirenler çalıyor

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Biz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruz

Biz yüzüne bakmıyoruz! Dünyaya kapış kapış satıyoruz

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

Ters şeride girdi! Alkollü olduğu ortaya çıktı...

4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...

4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...

İlginizi Çekebilir

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.