Doktorlardan sepsis için farkındalık pikniği

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'nce 'Sepsis Farkındalık Ayı ve 13 Eylül Dünya Sepsis Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Parktaki pikniğe katılan doktorlar, sepsisle ilgili bilgilerin olduğu broşürleri dağıttı. Dernek Başkanı Melda Türkoğlu, "Her enfeksiyon sepsis midir? Değildir. Sepsis, enfeksiyonda ölüme götüren son noktadır. O yüzden farkındalığımızın artması lazım" dedi.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği tarafından Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Dernek üyesi doktorlar, etkinlik kapsamında, parkta sepsisle ilgili bilgi verip, broşür dağıttı. Doktorlar, sepsisten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakım Derneği Başkanı Melda Türkoğlu, 'Sepsis Günü' dolayısıyla dernek olarak piknik düzenlediklerini söyledi. Sepsisin yoğun bakım uzmanlarını yakından ilgilendirdiğini kaydeden Türkoğlu, "Yoğun bakımlarda hastalarımızın birçoğunu sepsisten kaybetmekteyiz. Bu sebeple sepsis ilgili olarak tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve toplumumuzu bilgilendirmek için bu haftayı etkinliklerle geçirdik. Bu piknikle son bulacak. Bugün GATA'dan, Şehir Hastanesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte buradayız. Farkındalık yaratmak ve sepsisi anlatmak için bu etkinliği düzenledik. Broşürlerimiz var, halka dağıtıyoruz" dedi.