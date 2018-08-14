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Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

İskoçya'da gözünden rahatsızlanarak doktora başvuran bir kadının gözünden 28 yıl önce düşürdüğünü sandığı lens çıkarıldı.

Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış

İskoçya’nın Dundee şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. British medical journal’da yer alan habere göre 42 yaşındaki bir kadın gözündeki şikayet nedeniyle doktora başvurdu.

Gözünde şişme ve görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran kadına MR çekildi. Göz kapağında bir çeşit kist olduğu düşünülen adı açıklanmayan kadına cerrahi operasyon yapılacağı bildirildi.

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Operasyon sonucunda kadının gözünden çıkarılan şey doktorları da şaşırttı. Göz kapağının üst kısmından zarar görmüş eski bir lens çıkarılan kadın, bir anda 28 yıl öncesine geri döndü.

Yıllar önce badminton oynadığı sırada gözüne top çarpan kadın, acılar içerisinde yerde kalmıştı. Lensinin gözünden düştüğünü sanan kadın, tüm çabalarına karşın lensi hiçbir yerde bulamadı.

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Birkaç gün ağrı yaşadıktan sonra sağlığına kavuşan ve yeni bir çift lens kullanmaya başlayan kadın, 28 yıl boyunca düştüğünü sandığı lensi göz kapağında taşıdığını öğrendi.

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya Lens doktorlar MR British Medical journal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
başka yerlerinde de birşey şıkışmış olmasın güzelce baktıraydı
Tarihi eser olmuş lens
28 yıl önce lens varmıymış garip.
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