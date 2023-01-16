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Doktorların dikkati sayesinde kurtarıldı! "Nadir görülen doğumsal bir rahatsızlık"

16.01.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de yaşayan Mehmet Özmen'in farklı bir ameliyat sırasında idrar yolunun vücuttaki ana toplayıcı damarın arkasından dolaşarak seyrettiği tespit edildi. Özmen'in böbreği, doktorların dikkati ve yapılan müdahale sonucunda iflas etmekten kurtarıldı. Böbrekte nadir görülen doğumsal bir rahatsızlık olduğunu tespit ettiklerini belirten Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Bayram, "Bu tür hastalıklar doğumsal bir rahatsızlık olduğu için semptom da vermiyor." diye konuştu.

Doktorların dikkati sayesinde kurtarıldı! "Nadir görülen doğumsal bir rahatsızlık"

Kayseri’de yaşayan Mehmet Özmen'in başına gelen dikkat çeken olayda doktorların dikkati böbreğini kurtardı. Her şey Özmen'in idrar yollarında yaşadığı sıkıntı sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurmasıyla başladı. Burada ameliyata alınan Özmen’in böbreklerinde anormallik tespit eden doktorlar, detaylı inceleme yaptı. Yapılan tetkiklerde hastanın doğumsal olarak idrar yolunun vücuttaki ana toplayıcı damarın arkasından dolaşarak seyrettiğini gözlemleyen doktorlar, müdahale etti. Özmen’in böbreği, yapılan müdahale sonucunda iflas etmeden kurtarıldı.

"SEMPTOMU OLMAYAN RAHATSIZLIK"

Ameliyat hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Bayram, “Hastamızı farklı bir durumdan dolayı ameliyat etmiştik. Rutin kontrollerimizde böbreklerinde bir anormallik olduğunu fark ettik. Bunu daha da detaylandırmak için bilgisayarlı tomografi ve ilaçlı böbrek filmi çektik. Daha sonrasında böbrekte nadir görülen doğumsal bir rahatsızlık olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine yine bir takım tetkikler yaptık. Ardından hastamızı ameliyat için hazırladık ve başarılı bir şekilde ameliyatı geçti. Kontrollerimizde idrar kanallarında bir genişleme olduğunu tespit ettik ama bunu idrar yollarındaki taşlarda görmekteyiz. Bunu daha da detaylandırdık ve idrar yollarında taş tespit etmedik.

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"BU TÜR HASTALIKLAR DOĞUMSAL BİR RAHATSIZLIK OLDUĞU İÇİN SEMPTOM DA VERMİYOR"

Bu tıkanıklığın sebebini bulmamız gerekiyordu. İdrar yolunun vücuttaki ana toplayıcı damarın arkasından dolaşarak seyrettiğini izledik. Bu tür hastalıklar doğumsal bir rahatsızlık olduğu için semptom da vermiyor". Başka bir şikayetle gelindiğinde tesadüfen yapılan tetkikler sonucunda tespit edilebiliyor. Semptom vermediği için bu tür rahatsızlıklarda böbreğin ileri derecede fonksiyon kaybına uğradığını görüyoruz. Hasta böbreğinin birini kaybetmiş oluyor. Böbrek iki tane olduğu için bir böbrekte herhangi bir sıkıntı olmadığı müddetçe hasta tek böbrekle yaşayabiliyor ama diğer böbrekle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğümüz zaman önemi ortaya çıkıyor. Yaptığımız müdahale ile hastamızın böbrek fonksiyonları da normal şekle döndü” ifadelerini kullandı.

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Yaşadığı sevinci dile getiren Mehmet Özmen de, ilgilerinden ve dikkatlerinden dolayı doktorlara teşekkür etti. (İHA)

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