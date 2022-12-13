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'Doktorum' dedi, önlük isteyip yoğun bakım servisine girmeye çalışırken yakalandı! Bir 'sahte doktor skandalı' daha...

13.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sahte doktor skandalı da Mersin'de yaşandı. Kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, Çocuk yoğun bakım servisine girmeye çalıştı. doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

'Doktorum' dedi, önlük isteyip yoğun bakım servisine girmeye çalışırken yakalandı! Bir 'sahte doktor skandalı' daha...

Mersin'in Toroslar ilçesinde kendisini doktorum diye tanıtan şüpheli, görevlilerden önlük isteyip çocuk yoğun bakım servisine girmeye çalışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

MESLEKTAŞ OLARAK TANITMIŞ

Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

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DOKTORLUK MESLEĞİNİ MERAK ETMİŞ

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

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ÇALIŞANLARDAN ÖNLÜK İSTEMİŞ

Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

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"Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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