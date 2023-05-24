Dökülen saçları tekrardan çıkartıyor! Saç ekimi etkisi yaratan mucizevi kür

Saç dökülmesi stres, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, yanlış yıkama rutini sebebiyle zaman zaman artabiliyor. Bu nedenle dökülen saçların geri çıkmasını sağlamak için uygun yöntemleri izlemek gerekiyor. Evde yapılan kürlerle saçınızı gürleştirerek saç ekimi etkisi yaratabilirsiniz.

SAÇ ÇIKARTMAK İÇİN YAPILACAK DOĞAL KÜR

Saçınızın gürleşmesi için bir tatlı kaşığı ısırgan otu ve biberiye karışımını 500 gr su içinde biraz kaynatıp demleyebilirsiniz. Bu suyu her gün saçlarınıza bir kez sürerek gürleşmesini sağlayabilirsiniz.

Saçınızın canlılık ve parlaklık kazanması için de aşağıdaki adımları uygulayarak saçlarınıza eski canlılığını geri kazandırabilirsiniz:

4-5 gram ısırgan otu 750 ml kaynayan suyun içine atılır ve kısık ateşte 4 dakika kadar tutulur. Sonra da altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek bir kaba alınır. Temiz saçlar bu su ile yıkanır ve yarım saat ıslak olarak beklenir. Ardından su ile durulanır. Bu uygulama saçlara parlaklık verdiği gibi, kepeği de önler. Isırgan otu suyu ile saç bakımı yapmak oldukça kolaydır.

ISIRGAN OTU SUYUNUN SAÇA FAYDALARI