KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dökülen saçları tekrardan çıkartıyor! Saç ekimi etkisi yaratan mucizevi kür

Dökülen saçları tekrardan çıkartıyor! Saç ekimi etkisi yaratan mucizevi kür

24.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi nedeniyle saçın belli yerlerinde kellik meydana gelebiliyor. Saç dökülmesine erken müdahale ederek dökülen saçları toparlamak mümkün olabiliyor. Saçların çıkması için etkili yöntemler aranıyor. Evde yapılan tek malzemeli kür ile dökülen saçları çıkartabilirsiniz.

Dökülen saçları tekrardan çıkartıyor! Saç ekimi etkisi yaratan mucizevi kür

Saç dökülmesi stres, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, yanlış yıkama rutini sebebiyle zaman zaman artabiliyor. Bu nedenle dökülen saçların geri çıkmasını sağlamak için uygun yöntemleri izlemek gerekiyor. Evde yapılan kürlerle saçınızı gürleştirerek saç ekimi etkisi yaratabilirsiniz.

SAÇ ÇIKARTMAK İÇİN YAPILACAK DOĞAL KÜR

Ekran görüntüsü 2023-05-24 105557

  • Saçınızın gürleşmesi için bir tatlı kaşığı ısırgan otu ve biberiye karışımını 500 gr su içinde biraz kaynatıp demleyebilirsiniz. Bu suyu her gün saçlarınıza bir kez sürerek gürleşmesini sağlayabilirsiniz.
  • Saçınızın canlılık ve parlaklık kazanması için de aşağıdaki adımları uygulayarak saçlarınıza eski canlılığını geri kazandırabilirsiniz:
  • 4-5 gram ısırgan otu 750 ml kaynayan suyun içine atılır ve kısık ateşte 4 dakika kadar tutulur. Sonra da altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek bir kaba alınır. Temiz saçlar bu su ile yıkanır ve yarım saat ıslak olarak beklenir. Ardından su ile durulanır. Bu uygulama saçlara parlaklık verdiği gibi, kepeği de önler. Isırgan otu suyu ile saç bakımı yapmak oldukça kolaydır.

ISIRGAN OTU SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2023-05-24 105606

  • Saç tellerini kalınlaştırır, güçlendirir ve saç dökülmesini en aza indirger.
  • Saç köklerini besleyerek gürleşmesini sağlar. Kepek problemine iyi gelir.
  • Saçların sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzamasına yardımcı olur. Yıpranmış saçları onarır. Saç kırıklarını azaltır.
  • Saçın yağ dengesini koruyarak aşırı yağlanmasına engel olur.
  • İnce telli saçlara hacim kazandırır. Canlılık verir.
  • Saç çıkarma özelliği olduğu hakkında görüşler vardır.
  • Isırgan otu suyu saça faydası çok olan, önerilere uygun kullanıldığında ise mucize gibi sonuçlar yaratabilen bir üründür.
  • Saçlardaki püsküllü kötü görüntüyü ortadan kaldırır.
  • Saçlarınız için doktor önerisi ile kullandığınız bir ürün veya ilaç varsa, ısırgan otu suyu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Aksi takdirde ürünler arasında etkileşim olabilir.
  • Saraçoğlu temiz saçın ısırgan otu suyu ile durulanmasının saça parlaklık vereceğini söylemektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu şekilde uyumak bir gecede yaşlandırıyor! Bulduğu yöntem...Bu şekilde uyumak bir gecede yaşlandırıyor! Bulduğu yöntem...
İlişki uzmanı ayrılığı gösteren 5 davranışı açıkladıİlişki uzmanı ayrılığı gösteren 5 davranışı açıkladı
En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyorEn güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor
Anahtar Kelimeler:
ısırgan otu saç dökülmesi saç ısırgan otlu börek tarifleri kesin saç çıkaran yağlar saç çıkarma

En Çok Okunan Haberler

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...

Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...

Büyük göğüslerin avantajlarını paylaştı! "İşime yarıyor"

Büyük göğüslerin avantajlarını paylaştı! "İşime yarıyor"

Bu şekilde uyumak bir gecede yaşlandırıyor! Bulduğu yöntem...

Bu şekilde uyumak bir gecede yaşlandırıyor! Bulduğu yöntem...

11 yaşındaki kızına yaptırdığı işlemlerle tepki topladı

11 yaşındaki kızına yaptırdığı işlemlerle tepki topladı

Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm

Zımpara gibi sertleşen havluları yumuşacık yapan doğal çözüm

İlginizi Çekebilir

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.