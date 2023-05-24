Dökülen saçları tekrardan çıkartıyor! Saç ekimi etkisi yaratan mucizevi kür

Saç dökülmesi stres, mevsim geçişleri, yetersiz beslenme, yanlış yıkama rutini sebebiyle zaman zaman artabiliyor. Bu nedenle dökülen saçların geri çıkmasını sağlamak için uygun yöntemleri izlemek gerekiyor. Evde yapılan kürlerle saçınızı gürleştirerek saç ekimi etkisi yaratabilirsiniz.
SAÇ ÇIKARTMAK İÇİN YAPILACAK DOĞAL KÜR
- Saçınızın gürleşmesi için bir tatlı kaşığı ısırgan otu ve biberiye karışımını 500 gr su içinde biraz kaynatıp demleyebilirsiniz. Bu suyu her gün saçlarınıza bir kez sürerek gürleşmesini sağlayabilirsiniz.
- Saçınızın canlılık ve parlaklık kazanması için de aşağıdaki adımları uygulayarak saçlarınıza eski canlılığını geri kazandırabilirsiniz:
- 4-5 gram ısırgan otu 750 ml kaynayan suyun içine atılır ve kısık ateşte 4 dakika kadar tutulur. Sonra da altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek bir kaba alınır. Temiz saçlar bu su ile yıkanır ve yarım saat ıslak olarak beklenir. Ardından su ile durulanır. Bu uygulama saçlara parlaklık verdiği gibi, kepeği de önler. Isırgan otu suyu ile saç bakımı yapmak oldukça kolaydır.
ISIRGAN OTU SUYUNUN SAÇA FAYDALARI
- Saç tellerini kalınlaştırır, güçlendirir ve saç dökülmesini en aza indirger.
- Saç köklerini besleyerek gürleşmesini sağlar. Kepek problemine iyi gelir.
- Saçların sağlıklı ve hızlı bir biçimde uzamasına yardımcı olur. Yıpranmış saçları onarır. Saç kırıklarını azaltır.
- Saçın yağ dengesini koruyarak aşırı yağlanmasına engel olur.
- İnce telli saçlara hacim kazandırır. Canlılık verir.
- Saç çıkarma özelliği olduğu hakkında görüşler vardır.
- Isırgan otu suyu saça faydası çok olan, önerilere uygun kullanıldığında ise mucize gibi sonuçlar yaratabilen bir üründür.
- Saçlardaki püsküllü kötü görüntüyü ortadan kaldırır.
- Saçlarınız için doktor önerisi ile kullandığınız bir ürün veya ilaç varsa, ısırgan otu suyu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Aksi takdirde ürünler arasında etkileşim olabilir.
- Saraçoğlu temiz saçın ısırgan otu suyu ile durulanmasının saça parlaklık vereceğini söylemektedir.