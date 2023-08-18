KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Dökülen saçları yeniden çıkarıyor! Saç dökülmesine son veren kür tarifi

    Dökülen saçları yeniden çıkarıyor! Saç dökülmesine son veren kür tarifi

    18.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Saç dökülmesi problemi hem erkek hem de kadınların yaşadığı bir problem. Başta mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi bir çok sebep saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Saç dökülmesine evde doğal tedavi ve çözüm yolları aranıyor. İşte saç dökülmesine son veren mucize kür tarifi...

    Saç dökülmesine iyi gelen bu kür, çok etkili, çok başarılı aynı zamanda çok kolay yapabileceğiniz ve hepinizin evinde bulunan bir malzeme ile yapılıyor. Tek bir malzeme ve sıfır maliyetle saç dökülmesi probleminden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Saç dökülmesini durduran kür tarifi haberimizde.

    640x480 (11)

    BİBERİYE SUYU KÜRÜ

    Biberiye bitkisi aneljezik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde saç derisi enfeksiyonlarını tedavi eder.

    Biberiye suyu ile saç diplerine masaj yaparak, kepeklerden kurtulabilirsiniz.

    Biberiye suyu saçları nemlendirir, böylece saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

    Biberiye suyu içerdiği vitaminler sayesinde saç köklerini besler ve güçlülük kazandırır.

    Biberiye suyu eski zamanlardan bu yana saç uzatma konusunda bilinir ve kan dolaşımını hızlandırır.

    biberiye suyu

    HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI

    1 litre suya 4 kaşık biberiye atın ve kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra, biberiyeleri süzün. Kalan suyu spreyli bir şişeye koyun. Gün içerisinde 1-2 kez saç diplerinize sıkın ve masaj yapın. 30 gün boyunca düzenli kullanımda sonuca şaşıracaksınız.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uyku problemi yaşıyorsanız dikkat: Deliksiz uykunun sırrı paylaşıldıUyku problemi yaşıyorsanız dikkat: Deliksiz uykunun sırrı paylaşıldı
    Ağızlarından çıkan her şey yalan! Dürüstlükte sabıkalı burçlar belli olduAğızlarından çıkan her şey yalan! Dürüstlükte sabıkalı burçlar belli oldu
    İstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Epilasyon tarihe karışacakİstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Epilasyon tarihe karışacak
    Anahtar Kelimeler:
    saç dökülmesi biberiye suyu nasıl yapılır

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

    Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

    Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.