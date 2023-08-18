Dökülen saçları yeniden çıkarıyor! Saç dökülmesine son veren kür tarifi

Saç dökülmesine iyi gelen bu kür, çok etkili, çok başarılı aynı zamanda çok kolay yapabileceğiniz ve hepinizin evinde bulunan bir malzeme ile yapılıyor. Tek bir malzeme ve sıfır maliyetle saç dökülmesi probleminden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Saç dökülmesini durduran kür tarifi haberimizde.

BİBERİYE SUYU KÜRÜ

Biberiye bitkisi aneljezik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde saç derisi enfeksiyonlarını tedavi eder.

Biberiye suyu ile saç diplerine masaj yaparak, kepeklerden kurtulabilirsiniz.

Biberiye suyu saçları nemlendirir, böylece saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Biberiye suyu içerdiği vitaminler sayesinde saç köklerini besler ve güçlülük kazandırır.

Biberiye suyu eski zamanlardan bu yana saç uzatma konusunda bilinir ve kan dolaşımını hızlandırır.

HAZIRLANIŞI VE KULLANIMI

1 litre suya 4 kaşık biberiye atın ve kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra, biberiyeleri süzün. Kalan suyu spreyli bir şişeye koyun. Gün içerisinde 1-2 kez saç diplerinize sıkın ve masaj yapın. 30 gün boyunca düzenli kullanımda sonuca şaşıracaksınız.



