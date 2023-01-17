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Dokunulmazlıkları düşecek mi? TBMM'de CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında karar kılındı: Bu tarihlere kadar süre tanındı

17.01.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının incelenmesi için TBMM Hazırlık Komisyonu bir araya geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü. Özkaya'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamaya göre, Başarır ve Türkkan'a 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar sözlü savunma yapabilmesi konusunda karar kılındı.

Dokunulmazlıkları düşecek mi? TBMM'de CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında karar kılındı: Bu tarihlere kadar süre tanındı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat yer aldı. Toplantıya, komisyon üyeleri CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç katılmadı.

Yaklaşık 30 dakika süren basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özkaya, bir sonraki Hazırlık Komisyonu toplantısının 25 Ocak'ta yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Özkaya, Başarır ve Türkkan'ın 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar sözlü savunma yapabilmesi konusunda karar aldıklarını, kararın bu milletvekillerine tebliğ edileceğini belirtti.

CHP ve HDP'li komisyon üyelerinin toplantıya katılmadığını ifade eden Özkaya, "İçtüzük gereğince AK Parti'nin 3 milletvekili geldi. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı olduğu için toplandık ve kararlarımızı aldık." dedi.

Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Özkaya, "İçtüzük bize 1 aylık süre veriyor. Bu süre dünden itibaren başladı. Acele etmeden ama İçtüzük'teki hükümleri doğru uygulayarak süreci yürüteceğiz. Bir haftalık yazılı ve sözlü savunma süresini yerine getirdikten sonra dosyayı inceleyip bir eksiklik yoksa sonraki oturumlarda kararımızı vereceğiz. Bize düşen, görevimizi makul ve hakkaniyetli şekilde yürütüp sonuçlandırmak." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır Lütfü Türkkan

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