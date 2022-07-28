Fatma Seniha Nükhet Hotar, 28 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir? Fatma Seniha Nükhet Hotar ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR KİMDİR?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, Malatya'da doğdu.

Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı.

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 1 çocuk annesidir.

