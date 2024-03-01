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Dolandırıcı kadından akılalmaz oyun: 6 ilde 19 suçtan aranıyordu! Yakalanmamak için yaptığı 'yok artık' dedirtti

01.03.2024 09:59
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Bazı şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren A.C. isimli kadın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. 6 ilde, 19 ayrı suçtan arandığı öğrenilen kadının, yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı, ona benzemek için de yüz estetiği yaptırdığı ve kilo verdiği ortaya çıktı. Evinde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilen A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcı kadından akılalmaz oyun: 6 ilde 19 suçtan aranıyordu! Yakalanmamak için yaptığı 'yok artık' dedirtti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin, 6 ilde 19 ayrı şuçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

KIMLIGINI-KULLANDIGI-KARDESINE-BENZEMEK-_19723

ESTETİKLE BENZEDİĞİ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Sorguya alınan A.C.’nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.’nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi. A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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