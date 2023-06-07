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Dolandırıcılar da zam yaptı! "400 lira taksi parası lazım..." Saniye saniye kaydedildi...

07.06.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde şizofren hastası olduğunu iddia ederek taksi parası isteyen dolandırıcılarla vatandaşlar arasında geçen diyalog kameralara anbean yansıdı. Bir vatandaşın dolandırıcıları aracına alarak hastaneye götürmek istemesi üzerine dolandırıcılardan gelen cevap duyanları şaşkına çevirdi...

Dolandırıcılar da zam yaptı! "400 lira taksi parası lazım..." Saniye saniye kaydedildi...

Dün gece İstanbul Beylikdüzü'nde E-5'in kenarında yaşanan olayda iddiaya göre, bir kadın seyir halindeki araçları durdurarak para talep etti.

"ŞİZOFREN OLDUĞU İÇİN ARABADAN KORKUYOR"

Kadın, yanında duran yaşlı adamı göstererek şizofren hastası olduğunu belirtip "Göztepe, Merdivenköy'e götüreceğiz. 400 lira taksi parası gerekiyor" diyerek vatandaşları dolandırmaya çalıştı.

Aracını durdurdukları bir vatandaşın kendi arabası ile bırakma teklifine ise "Şizofren olduğu için arabalardan korkuyor. Sadece taksiye biniyor" diye karşılık verdi. Dolandırıcılar ile vatandaş arasında yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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İstanbul Beylikdüzü dolandırıcı şizofren

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