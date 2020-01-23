Dolandırıcılara kuryelik yaparken yakalanan sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da telefon dolandırıcılarına kuryelik yaparken yakalanan sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Kepez ilçesinde yaşayan K.Y'nin dolandırmaya çalışılmasıyla ilgili tutuklanan İ.A. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, K.Y'yi arayarak kendini Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser Hakan Ulusoy olarak tanıtan kişi, terör örgütünce soyulan kuyumcuda kimlik bilgilerinin bulunduğunu ve oğlu B.Y'nin savcının odasında ifade verdiğini söyledi.

Kadından, para ve ziynet eşyasını evinin kapısına gelecek polise vermesini isteyen telefondaki dolandırıcı, bunların kuyumcudan çalınanlarla uyuşup uyuşmadığının tespiti için çalışma yapılacağını ifade etti.

Bunun üzerine evindeki 12 bin lirası ile 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyan K.Y, hareketlerinden şüphelendiği kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Sahte polisin kimlik gösterememesi üzerine kapıyı kapatan kadın durumu oğluna anlattı.