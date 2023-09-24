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Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Emekli emniyet müdürü tek tıkla yüzbinlerce lira dolandırıldı... Bu tuzağa düşmeyin!

24.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da emekli emniyet müdürü C.D., dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar sosyal medyada "kart aidatı iadesi" reklamına bir anlık dalgınlıkla tıklayan emekli emniyet müdürünü hemen aradı...

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Emekli emniyet müdürü tek tıkla yüzbinlerce lira dolandırıldı... Bu tuzağa düşmeyin!

Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D., sosyal medyada gördüğü "kart aidatı iadesi" reklamına tıkladıktan sonra kendisini, müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya, telefonuna gelen şifreleri vererek mobil bankacılık hesabını kaptırdı. 5 Eylül günü emekli emniyet müdürünün hesabından 20 dakika içerisinde ek hesap limit artışı, kredi çekimi, EFT gibi birçok işlemle toplam 277 bin 500 lira çekildi. Dolandırıldığından şüphelenen C.D. öğle arasının bitmesini bekleyip bankaya bildirdiğinde dolandırıldığını anladı.

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Emekli emniyet müdürü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık şüpheli Recep S.'yi cep telefonundan tespit etti. Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul'da olaydan 5 gün sonra 20 Eylül'de gözaltına alınan Recep S. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Dolandırıcı, savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye bile sevk edilmeden serbest kaldı.

BANKA "O İŞLEMLER ŞÜPHELİ DEĞİL" DEDİ

Bu sırada C.D. Avukatı Ziya Ergün aracılığıyla özel banka ile iletişime geçti. Ancak banka, mobil bankacılık geçmişi olmayan müşterisinin arka arkaya yaptığı büyük miktarlardaki işlemleri şüpheli göremeyerek sorumluluk kabul etmedi. İşlemleri iptal etmeyip, para iadesi de yapmadı.

Sabah gazetesine konuşan Avukat Ergün bankadan da şikayetçi olacaklarını aktararak, "Mağdurun olağan hayatın akışına uygun olmayan şekilde kredi başvurusu, nakit avans çekimi art arda işlemler yaparak hesaptaki paraları EFT aracılığıyla göndermesi şüpheli olarak görülmemiş. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

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TELEFONLA BANKACILIK TEHLİKESİ

Telefonla yapılan bankacılık işlemlerinin dolandırıcılara davetiye çıkardığını aktaran Ergün, "Buna benzer mahkemelere ulaşan yüzlerce dosya var. Bugün bankaya gidip basit anlamda tüketici kredisi kullanmak istersek çok sayıda imza ve onay süreçlerinden geçiriliyoruz. Ancak iş telefonla yapıldığında kredi verilebiliyor. Dolandırıcı telefonu ele geçirdikten sonra limit artışı yapabiliyor. Kredi başvurusunda bulunduğunda banka onaylıyor. Bu ciddi anlamda güvenlik zafiyetidir. Bankaların bu konuda elini taşın altına koymaları lazım." diye konuştu.

"DALGINLIKLA TIKLADIM"

Dolandırılan emekli emniyet müdürü C.D. ise yaptığı açıklamada, "Dalgınlıkla tıkladım. Öğle saatinde aradı ve çok hızlıca işlemleri yaptırdı. Beni arayan kişi cep numarasından aramıştı. Şüphelendim ve neden cep telefonu ile aradıklarını sordum. Dolandırıcı bana, genel müdürlükte olduğunu, burada sabit hatların yanı sıra cep telefonu üzerinden de arama yaptıklarını söylemesi üzerine ikna oldum." dedi.

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"BANKAYA BİLDİRENE KADAR PARAM GİTTİ"

C.D., "Öğle saatinde aradı ve çok hızlıca işlemleri yaptırdı. Benim telefonumu kendi telefonuna senkronize ediyormuş. İşlem bittikten sonra hesabıma bakınca kredi çekildiğini, nakit avans kullanıldığını ve limit artırımı yapıldığını gördüm ve şok oldum. Ben hayatım boyunca kredi kartından nakit avans kullanmadım ama o hem limiti artırmış hem de nakit avans kullanmış. Bankada birikim amaçlı duran euroyu da bozdurmuş. Öğle saatinin bitmesini bekleyip durumu bankaya bildirene kadar para da gitmiş oldu. Banka da bu işlemi şüpheli görmeyip bana bir bildirim yapmadı." diye konuştu.

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa

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