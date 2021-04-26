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Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'Cinci Hoca'ya, cinayete yardımdan da 24 yıl

26.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandırdığı, 4 kişiye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 75 yıl 3 ay hapis cezası alan Tali Yüksel Yeşilot, Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 kişiyi öldüren Hakan Narlı'ya 'yardım etme' suçundan da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'Cinci Hoca'ya, cinayete yardımdan da 24 yıl

Antalya'da çok sayıda kişiyi kendilerine 'ölüm büyüsü' yapıldığına ikna edip, 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla eşi Öznur Yeşilot ile birlikte yargılanan ve 75 yıl 3 ay hapis cezası alan Tali Yüksel Yeşilot'a bir ceza daha geldi.

Tali Yüksel Yeşilot, 2016 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Hakan Narlı'nın boşandığı Şerife Şahin ile 4 akrabasının öldürülmesiyle ilgili 'azmettiricilik' suçundan yargılandı. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Hakan Narlı ve Şerife Şahin'in daha önce evli oldukları, Narlı'nın babası Ahmet Narlı'nın, çevresinde 'cinci hoca' olarak tanınan Tali Yüksel Yeşilot'u telefonla arayarak, dargın olan gelini ve oğlunu barıştırmasını istediği duruşma tutanaklarına girdi. Ermenek'e gelen Yeşilot'un, Şerife Şahin ile görüştüğü, bu görüşmede Şahin'in, kayınpederi ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiğini, bu nedenle bir çocuk düşürdüğünü belirterek, "Eşimin yüzüne bakamıyorum. Bu yüzden boşandım" dediği, Yeşilot'un da bu görüşmeden elde ettiği bilgiyi Hakan Narlı'yla paylaşıp, "Bunlar nasıl insan? Bunların hakkı kurşundur. Eski eşin ayrıca kuzeniyle evlenecek" diyerek, cinayete azmettirdiği ileri sürüldü. Bu olay sonrası Hakan Narlı, Şerife Şahin ile 4 akrabasını öldürdü.

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Görülen dava sonunda Tali Yüksel Yeşilot, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasından beraat ederken, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık'tan suçlu bulundu. Öldürülenlerin yakınlarının avukatları, kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, sanık Tali Yüksel Yeşilot hakkında yerel mahkemenin 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan verdiği beraat kararını kaldırarak, sanığın Şerife Şahin ve Ayşe Şahin'e karşı işlenen suçta 'yardım eden' sıfatıyla yargılanması gerektiğini hükme bağlayarak, dosyayı yeniden Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

24 YIL HAPİS CEZASI

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanık Tali Yüksel Yeşilot'a, maktuller Ayşe Şahin ve Şerife Şahin'e karşı 'suça yardım etme suretiyle iştirak' suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi. Antalya ve Ermenek'teki davalarda sanığın avukatlığını yapan Fevzi Yarbaş'ın, kararı Yargıtay'da temyiz edeceği öğrenildi.

DHA

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