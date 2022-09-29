HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dolandırılınca katil oldu! Tutuklu sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim

Dolandırılınca katil oldu! Tutuklu sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim

29.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da alacaklısı ile eski ortağını tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki adam çıktığı duruşmada cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Sinan Bayat, ''Mürsel Acar evimi ve ailemi yıktı. Hicabi'yi öldürdükten sonra Mürsel'den paramı almak istedim. Erdoğan Çakmak'ı aradım. Erdoğan ile birlikte Mürsel'in yanına gittik. Paramı istedim olmadığını söyledi. Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Sinirlendim. 2 el Mürsel'e, 2 el de Erdoğan'a ateş ettim'' açıklamalarında bulundu.

Dolandırılınca katil oldu! Tutuklu sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim

Ankara'da kendisini dolandırdığı iddiası üzerine alacaklısı ile eski ortağını öldüren ve bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat'ın yargılanmasına başlandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hicabi Çınar ile Mürsel Acar'ı öldürdüğü Erdoğan Çakmak'ı yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bayat, müşteki Erdoğan Çakmak, ölen şahısların yakınları ile taraf avukatları katıldı. Hicabi Çınar ile bir dönem ticaret yaptıklarını söyleyen Bayat, kendisini dolandırdığını düşündüğü için ortaklığı sonlandırdığını belirtti.

"SİNİRLENDİM KAFASINA SIKTIM"

Çınar'ın, daire alacağını söyleyerek kendisinden 50 bin lira aldığını belirten Bayat, "Kendisinden paramı istedim, parasının olmadığını söyleyerek yazıhane açmak için benden yine borç istedi. Ben de emeklilik maaşımdan 10 bin lira daha çekip verdim. Sonra yazıhanede yine dolandırıcılık işleri yaptığını gördüm. Paramı istediğimde veremedi. Ben de sinirlendim kafasına sıktım" dedi.

Screenshot_31

Sanık Bayat, daha sonrasında kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği S.T ile Mürsel Acar'ı aramaya başladığını anlattı. Ankara'da olduğunu öğrendiği Acar ile buluştuğunu aktaran Bayat, şöyle şu ifadelere yer verdi: "Bir dönem inşaat işi yaptığımız Mürsel Acar, eşimin adına olan evi ipotek gösterip kredi çekmişti. Krediyi ödemeyince ev icradan satıldı. Kendisi evimi ve ailemi yıktı. Hicabi'yi öldürdükten sonra Mürsel'den paramı almak istedim. Bir miktar verebileceğini söyledi. Banka hesaplarım da bloke olduğu için Erdoğan Çakmak'ı aradım. 'Parayı alınca senin hesaba yatırırız, ihtiyacım oldukça sen bana verirsin' dedim. Erdoğan ile birlikte Mürsel'in yanına gittik. Paramı istedim ve parası olmadığını söyledi. Bu sırada telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Erdoğan ile gülüyorlardı. Ben de sinirlendim, 2 el Mürsel'e, 2 el de Erdoğan'a ateş ettim."

Screenshot_32

Acar'ın telefonda balon patlama oyunu oymaya başladığını ve aralarında güldüklerini anlatan Çakmak, "Sanık, Mürsel'den parasını istedi o da yok deyince çekip ona iki el ateş etti. Daha sonra bana dönerek iki el de bana sıktı" ifadelerini kullandı.
Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Bayat'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
250 saati bulan kayıtlar incelendi! Şok baskın250 saati bulan kayıtlar incelendi! Şok baskın
Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"
Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladıApartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

İlginizi Çekebilir

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.