Dolandırılınca katil oldu! Tutuklu sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim

Ankara'da kendisini dolandırdığı iddiası üzerine alacaklısı ile eski ortağını öldüren ve bir kişiyi de yaralayan 70 yaşındaki Sinan Bayat'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hicabi Çınar ile Mürsel Acar'ı öldürdüğü Erdoğan Çakmak'ı yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bayat, müşteki Erdoğan Çakmak, ölen şahısların yakınları ile taraf avukatları katıldı. Hicabi Çınar ile bir dönem ticaret yaptıklarını söyleyen Bayat, kendisini dolandırdığını düşündüğü için ortaklığı sonlandırdığını belirtti.

"SİNİRLENDİM KAFASINA SIKTIM"

Çınar'ın, daire alacağını söyleyerek kendisinden 50 bin lira aldığını belirten Bayat, "Kendisinden paramı istedim, parasının olmadığını söyleyerek yazıhane açmak için benden yine borç istedi. Ben de emeklilik maaşımdan 10 bin lira daha çekip verdim. Sonra yazıhanede yine dolandırıcılık işleri yaptığını gördüm. Paramı istediğimde veremedi. Ben de sinirlendim kafasına sıktım" dedi.

Sanık Bayat, daha sonrasında kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği S.T ile Mürsel Acar'ı aramaya başladığını anlattı. Ankara'da olduğunu öğrendiği Acar ile buluştuğunu aktaran Bayat, şöyle şu ifadelere yer verdi: "Bir dönem inşaat işi yaptığımız Mürsel Acar, eşimin adına olan evi ipotek gösterip kredi çekmişti. Krediyi ödemeyince ev icradan satıldı. Kendisi evimi ve ailemi yıktı. Hicabi'yi öldürdükten sonra Mürsel'den paramı almak istedim. Bir miktar verebileceğini söyledi. Banka hesaplarım da bloke olduğu için Erdoğan Çakmak'ı aradım. 'Parayı alınca senin hesaba yatırırız, ihtiyacım oldukça sen bana verirsin' dedim. Erdoğan ile birlikte Mürsel'in yanına gittik. Paramı istedim ve parası olmadığını söyledi. Bu sırada telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Erdoğan ile gülüyorlardı. Ben de sinirlendim, 2 el Mürsel'e, 2 el de Erdoğan'a ateş ettim."

Acar'ın telefonda balon patlama oyunu oymaya başladığını ve aralarında güldüklerini anlatan Çakmak, "Sanık, Mürsel'den parasını istedi o da yok deyince çekip ona iki el ateş etti. Daha sonra bana dönerek iki el de bana sıktı" ifadelerini kullandı.

Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Bayat'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)

