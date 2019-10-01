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Dolap sallanınca deprem sanıp 1'inci kattan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi çalışanlarından Kamuran Kınalı, çalışırken dolap sallanınca deprem olduğunu zannederek, 1'inci kattan atladı. Genç kadın herhangi bir yara almadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışan Kamuran Kınalı, yaslandığı dolabın sallanmasıyla, deprem olduğunu düşünerek paniğe kapıldı. Kınalı, bir anda pencereyi açarak, 1'inci kattan atladı. Genç kadının deprem korkusu ile belediyenin 1'inci katından atladığı duyulunca, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda görevli dışarı çıktı. Kınalı, günlerden bu yana depremi konuştuklarını, bu korkunun bilinçaltına yerleştiğini, bir sarsıntıyı deprem zannederek panik içerisinde atladığını söyledi.

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