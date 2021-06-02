Dolar/TL kurundaki artışı yabancı analistler yorumladı: 'Para politikası bağımsız olamadıkça olumsuz gidişat sürer"

Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'de faizlerin düşürülmesi gerektiğine yönelik sözlerinin ardından değer kaybetti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dolar/TL kuru, 8,80'i aşarak rekor kırdı. Erdoğan'ın faizle ilgili sözlerinin Türk Lirası'nda düşüşe yol açması ilk defa yaşanmıyor. Daha önce de zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın sözleri TL'de değer kaybına yol açmış, bunun ardından yükselen kur ile mücadele etmek için Merkez Bankası faizleri düşürmek yerine tam tersine artırmak zorunda kalmıştı. Konuştuğumuz yabancı analistler de Dolar/TL kurunun yükselmesi sonucu enflasyonun arttığını, bunun da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi düşürmek yerine artırmasına yol açtığını vurguladı. Gelişmekte olan ekonomiler uzmanı döviz stratejisti Piotr Matys, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TCMB'yi kontrol ettiği izlenimi yarattığı sürece Türk Lirası varlıkların yabancı yatırımcılar açısından negatif kalmaya devam edeceğini vurguladı. Erdoğan'ın TRT'de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faiz konusunu konuştuğunu belirttiği sözleri en çok tartışma yaratan ifadeleri oldu.

Ekonomistler, bu ifadenin TCMB'nin bağımsızlığı açısından büyük bir soru işareti yarattığını dile getirdi. Erdoğan, "Bugün Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" dedi. Stratejist Piotr Matys, Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından "Faizlerde olası bir indirim TL'nin daha da düşmesine yol açacaktır. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırır ki, enflasyon zaten yüzde 17'nin üzerinde" diyor ve ekliyor: "(Şahap Kavcıoğlu) Eğer faizleri artırmayı reddederse, Erdoğan talimatlarını yerine getirmesi için bir başka Merkez Bankası Başkanı atayacaktır." Piotr Matys: TCMB bağımsız olamadıkça enflasyon sorunu çözülemez Erdoğan, dün akşam televizyon ekranında enflasyon ile ilgili olarak, "Faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" dedi. Türkiye ekonomisi uzun zamandır yüksek enflasyon ile mücadele etmeye çalışıyor.